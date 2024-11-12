Иногда ношение обуви на каблуках стоит ограничить или вовсе отказаться от него, рассказал остеопат, руководитель собственной клиники Дмитрий Симкин. Как передает Day.Az, в комментарии "Ленте.ру" врач назвал каблуки опасными для некоторых женщин.

По словам доктора, отказаться от каблуков нужно женщинам с поперечным плоскостопием, при котором часто развивается деформация стопы и появляется "косточка" у основания большого пальца. "Женщинам с этим диагнозом носить каблук не рекомендуется, единственное, что возможно - невысокий устойчивый каблучок два-три сантиметра. Обязательно с использованием ортопедической стельки для нормальной поддержки стопы", - объяснил врач.

Кроме того, Симкин призвал отказаться от каблуков при проблемах с осанкой, так как в этом случае будет возникать повышенная нагрузка на позвоночник.

Доктор подчеркнул, добавил, что обувь на каблуках в любом случае может привести к проблемам со здоровьем: она препятствует нормальному распределению нагрузки на стопу, создавая слишком большой перепад между пяткой и носком. Особенно страдает передняя часть стопы, на которую приходится основное давление. В результате возрастают риски формирования поперечного плоскостопия и перенапряжения икроножных мышц. Это может провоцировать тяжесть и отеки в ногах, особенно у женщин со склонностью к варикозному расширению вен, предупредил.

"Описанные последствия в основном касаются высоких каблуков и шпилек. Устойчивый, широкий каблук до трех-пяти сантиметров в некоторых случаях будет даже полезен для нормальной работы стопы", - уточнил доктор.