14 ноября 2024

14 ноября 2024 16:30

Ученые выявили шесть стадий развития зависти

Ученые Московского городского педагогического университета установили, что зависть к успехам других людей развивается в шесть этапов. Исследователи также описали четырехступенчатую методику работы с завистью, помогающую вернуть психологическое благополучие. Об этом "Газете.Ru" сообщили в МГПУ.

Ученые установили, что первый этап развития зависти начинается с неосознанного сравнения себя с "более успешными" пользователями социальных сетей. На втором этапе человек приходит к выводу о собственном несоответствии желаемым стандартам, на третьем - становится чрезвычайно самокритичным и начинает обесценивать собственные личностные качества. На четвертой стадии завистник пытается доказать собственную значимость, унижая других людей. Два заключительных этапа характеризуются переживанием несправедливости жизни и чувством бессилия.

Как выяснили исследователи, завидующий человек идеализирует объект своей зависти.

"При этом полностью игнорируются любые проблемы, трудности и несовершенства того, кому завидуют.

Как передает Day.Az, создается образ человека, живущего исключительно счастливой и беззаботной жизнью", - объяснила "Газете.Ru" научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья НИИ урбанистики и глобального образования МГПУ Дарья Касаткина.

Чтобы справиться с завистью и вернуть психологическое равновесие, исследователи предлагают проработать собственные чувства по четырехступенчатой системе.

Первый шаг предполагает точную идентификацию предмета зависти - часто люди завидуют не материальным благам, а конкретным качествам других людей. После этого рекомендуется честно признать отсутствие у себя присущих объекту зависти характеристик, не допуская самоунижения. В рамках третьего шага следует перечислить сильные стороны собственной личности, а затем - постараться принять свой целостный характер.

Ученые также отметили, что в эпоху социальных сетей люди постоянно сталкиваются с идеализированными версиями чужих жизней. Возникающую при этом зависть не следует пытаться искоренить. Вместо этого стоит направить эту энергию в конструктивное русло.


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