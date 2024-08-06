6 августа 2024

6 августа 2024 11:16

Как произносятся сложные названия брендов — 40 примеров, которые обязана знать каждая девушка

До чего же часто со всех сторон слышатся неправильные названия всемирно известных марок! Иногда окружающие могут даже неправильно понять, о чем ты говоришь. Чтобы не допускать таких оплошностей, добавляй в закладки этот материал.

Мы собрали 40 известных названий брендов, в произношении которых россияне часто допускают ошибки. Запоминай, как говорить правильно! Ведь это не только грамотно звучит, но еще и показывает твое уважение к марке и создателям украшений, косметики и одежды, о которых многие мечтают.

 

Lanvin - Ланва́н. И это, пожалуй, самая частая ошибка всех россиянок - произносить французские названия точно так же, как они пишутся. Приводим еще несколько примеров:

  • Clarins - Клара́нс
  • Darphin - Дарфа́н
  • Avene - Авэ́н
  • Pierre Cardin - Пьер Карда́н
  • Agent Provocateur - Эжо́н Провокатэ́
  • Serge Lutens - Серж Люта́нс
  • Frederic Malle - Фредери́к Маль
  • Narciso Rodrigues - Нарси́со Родри́гез
  • Hervé Léger - Эрвэ́ Лэжэ́

В каких названиях бренда еще ошибаются многие из нас?

 
  • Balmain - Бальма́н
  • Bvlgari - говорим не так, как пишем! Бу́лгари
  • Burberry - кажется, не все видели рекламу бренда, в которой модели отчетливо повторяют "Бёрберри". Как только у нас не называют эту марку - и "Барберри", и "Бюрберри". Не надо так!
  • Bottega Veneta - Боттега Ве́нета, а многие ставят ударение на среднем слоге второго слова
  • Cacharel - Кашарэ́ль
  • Chloé - Клоэ́
  • Christian Louboutin - нет-нет, вовсе не "Лубутены", как многие привыкли говорить! Запоминай правильный вариант произношения - Кристиан Лубута́н
  • Dsquared2 - Дискуэ́ирт. Согласись, очень сложно
  • Diptyque - Да́птик
  • Ermenegildo Zegna - Эрменеджильдо Зе́нья. Хотя можно говорить и просто Зе́нья - знатоки поймут
  • Estée Lauder - Эстэ Ло́удер, как бы ни хотелось заменить о на а
  • Etro - Э́тро, а не Этро́, как принято ставить ударение на французский манер
  • Givenchy - Живанши́
  • Guy Laroche - Ги Ляро́ш
  • Hermès - Эрме́с
  • Hublot - Юбло́
  • Hugo Boss - а вот сейчас очень неожиданно: У́го Босс! Хотя говорить Хью́го Босс тоже допустимо
  • Issey Miyake - Иссэ́й Мия́ки
  • Jacquemus - на самом деле ничего сложного: Жакмюс. И, по традиции, с ударением на последний слог
  • Loewe - Лоэ́ве, хотя встречаются разночтения и рекомендации произносить название бренда как Ло́вэ
  • Levi's - хотя по грамматическим нормам название бренда читается как "Ле́вис", в Америке принято произносить его как "Лива́йз"
  • Louis Vuitton - Луи Вьютто́н. Хотя где-то в глубине души мы с тобой согласимся, что Витто́н произносится удобнее
  • Maison Margiela - признаемся, тут мы и сами долго путали. На самом деле читается вот так: Мэзо́н Маржела́
  • Nike - На́йки
  • Philipp Plein - ох, сколько же в свое время интернет смеялся над экс-участником "Дома-2" Антоном Гусевым, который не догадывался, как сильно коверкает имя немецкого дизайнера! И ты тоже произноси правильно - Филипп Пляйн
  • Rochas - Роша́, без буквы с на конце
  • Tous - То́ус
  • Vetements - Ветмо́
  • UGGs - А́гс
  • Yves Saint Laurent - Ив Сен-Лора́н, отметаем максимум букв с конца слов.

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