Как произносятся сложные названия брендов — 40 примеров, которые обязана знать каждая девушка

До чего же часто со всех сторон слышатся неправильные названия всемирно известных марок! Иногда окружающие могут даже неправильно понять, о чем ты говоришь. Чтобы не допускать таких оплошностей, добавляй в закладки этот материал.

Мы собрали 40 известных названий брендов, в произношении которых россияне часто допускают ошибки. Запоминай, как говорить правильно! Ведь это не только грамотно звучит, но еще и показывает твое уважение к марке и создателям украшений, косметики и одежды, о которых многие мечтают.

Lanvin - Ланва́н. И это, пожалуй, самая частая ошибка всех россиянок - произносить французские названия точно так же, как они пишутся. Приводим еще несколько примеров:

Clarins - Клара́нс

- Клара́нс Darphin - Дарфа́н

- Дарфа́н Avene - Авэ́н

- Авэ́н Pierre Cardin - Пьер Карда́н

- Пьер Карда́н Agent Provocateur - Эжо́н Провокатэ́

- Эжо́н Провокатэ́ Serge Lutens - Серж Люта́нс

- Серж Люта́нс Frederic Malle - Фредери́к Маль

- Фредери́к Маль Narciso Rodrigues - Нарси́со Родри́гез

- Нарси́со Родри́гез Hervé Léger - Эрвэ́ Лэжэ́