31 марта 2026 09:18

Назван способ улучшить качество сна без снотворных

Исследователи из Федерального университета Ору-Прету (Бразилия) выяснили, что регулярное кратковременное пребывание на солнце помогает улучшить качество сна и нормализовать биологические часы. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Public Health, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи взрослых жителей Бразилии. Ученые оценивали, сколько времени участники проводят на солнце до 10 утра, с 10 до 15 часов и после 15 часов. Качество сна измерялось с помощью стандартного Питтсбургского индекса качества сна (PSQI).

Особое внимание уделялось "середине сна" - показателю, отражающему согласованность сна с циркадными ритмами. Оказалось, что каждое дополнительное получасовое пребывание на солнце до 10 утра смещало середину сна почти на 23 минуты раньше, что считается признаком более стабильных биологических часов. Кроме того, у людей с высоким утренним световым воздействием отмечалось лучшее субъективное качество сна.

Дневной и вечерний свет также влияли на сон, но значительно слабее. При этом продолжительность сна, время засыпания и его эффективность напрямую с количеством света не связаны.

Авторы подчеркивают, что даже без изменения длительности сна утреннее солнце помогает "настроить" внутренние часы организма. По их мнению, простая привычка выходить на свет в первой половине дня может стать доступным и естественным способом поддержания здорового сна без лекарств.


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 471
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 689
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 847
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 5 061
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 756
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 919
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 375
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 549
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 866
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 961
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева