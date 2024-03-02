2 марта 2024

2 марта 2024 09:39

Умерла 102-летняя икона стиля

Коллекционер, дизайнер и икона стиля Айрис Апфель умерла в возрасте 102 лет в США, штат Флорида. Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Post (NYP).

Отмечается, что "звезда Нью-Йорка, известная своим эклектичным стилем, особенно огромными очками в черной оправе", скончалась в пятницу, 1 марта, в своем доме в Палм-Бич.

Законодательница мод оказалась в центре внимания благодаря своим выставкам, в том числе в Метрополитен-музее в 2005 году. Также она работала над реставрацией дизайна Белого дома, используя ткани от Old World Weavers, текстильной компании, которую она основала вместе со своим покойным мужем Карлом Апфелем.

Айрис Апфель родилась 29 августа 1921 года в Нью-Йорке. Она стала модной иконой, когда подписала модельный контракт с агентством IMG в 2019 году в качестве модели в возрасте 97 лет. Позже дизайнера пригласили преподавать в Техасский университет в Остине, а в 2013 году она вошла в список "50 самых модных женщин за 50" по версии газеты The Guardian. Апфель принимала участие в рекламных кампаниях брендов Mac Cosmetics и Kate Spade, снималась для журнала Vogue Italia и попала на обложку Dazed & Confused. Она также стала первым человеком в истории, который открыл собственную выставку одежды и аксессуаров в нью-йоркском Метрополитен-музее, не будучи дизайнером.


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