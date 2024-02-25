25 февраля 2024

25 февраля 2024 11:10

Стилист назвала необходимые для красной дорожки вещи

Звездный стилист Элизабет Стюарт назвала необходимые для красной дорожки вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалист отметила одежду ярких цветов и черное платье. "Классическое и идеально сидящее черном платье. Оно отлично подходят для мероприятий, даже на тех, на которых вы не совсем уверены, насколько нарядно все оденутся", - объяснила она.

Кроме того, эксперт выделила костюмы с особенными деталями и туфли на платформе. "Обувь на платформе всегда добавляет немного роста, а некоторые модели могут оказаться очень удобными", - пояснила Стюарт.

В заключение собеседница издания обратила внимание на эффектные аксессуары. По ее словам, цепи с уникальными кулонами или необычные серьги могут сделать образ особенным.


Просмотров: 129

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 2 371
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 7 569
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 6 710
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 7 045
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 6 629
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 7 578
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 7 120
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 6 232
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 6 684
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 6 708
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос