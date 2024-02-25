Стилист назвала необходимые для красной дорожки вещи

Звездный стилист Элизабет Стюарт назвала необходимые для красной дорожки вещи. Соответствующий материал появился на сайте издания Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В первую очередь специалист отметила одежду ярких цветов и черное платье. "Классическое и идеально сидящее черном платье. Оно отлично подходят для мероприятий, даже на тех, на которых вы не совсем уверены, насколько нарядно все оденутся", - объяснила она.

Кроме того, эксперт выделила костюмы с особенными деталями и туфли на платформе. "Обувь на платформе всегда добавляет немного роста, а некоторые модели могут оказаться очень удобными", - пояснила Стюарт.

В заключение собеседница издания обратила внимание на эффектные аксессуары. По ее словам, цепи с уникальными кулонами или необычные серьги могут сделать образ особенным.