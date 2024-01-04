Топ-5 моделей джинсов, которые визуально сделают тебя стройнее

Сама знаешь, примерять джинсы можно бесконечно (так и в примерочной состаришься...). Поэтому сегодня мы сужаем круг поиска и выделяем несколько моделей, априори стройнящих и вытягивающх силуэт.

Высокая посадка

Джинсы с высокой посадкой визуально делают любую фигуру стройнее за счет того, что подчеркивают талию и создают иллюзию тех самых "ног от ушей". С помощью высокой посадки можно не только "сбросить" пару сантиметров в талии, но и прибавить себе пару сантиметров роста - побочный и, объективно, удачный эффект.

И пощади себя! Иногда не стоит стараться влезть в XS и S, если в этих размерах некомфортно: высокая талия в принципе стройнит, даже если к низу джинсы сидят свободно.

Прямые джинсы

Джинсы прямого кроя - классика, которую стилисты настоятельно советуют иметь в гардеробе. Причем всем: такие брюки сядут на любой тип фигуры и украсят ее. Приятный бонус заключается в том, что прямые штанины визуально делают ноги ровными, скрывая объем в бедрах (если хочется немного "постройнить" эту зону).

Ну, а в комбинации с темно-синим или графитовым цветом прямым джинсам и вовсе цены нет - работают безотказно!

Джинсы клеш

Джинсы клеш как будто созданы для того, чтобы стройнить. Расширяющийся к низу крой подчеркивает и корректирует пропорции так, что ноги выглядят намного длиннее, чем в любых других брюках.

Буткаты - еще один удачный вариант расклешенных джинсов, которые облегают бедра и начинают расширяться от колена. И да, за последние сезоны они стали невероятно популярными, так что этим трендом мы искренне советуем воспользоваться.

Широкие джинсы

Не стоит забывать про идеальный вариант для образов в стиле casual, то есть наши любимые baggy. Широкие джинсы - простой и классный способ выглядеть стройнее. Благодаря свободному крою эта модель буквально спрячет все лишнее и "нежелательное", но при этом будет выглядеть стильно - если правильно завершить аутфит.

Стилизовать широкие джинсы можно по-разному: сочетать с корсетом и обувью на каблуке или с оверсайз-футболкой, завязанной узлом, и кроссовками. Здесь все строится на контрастах: широкий низ и приталенный верх, который уравновешивает "бесформенный" деним.

Скинни-джинсы

Многие недолюбливают джинсы скинни за то, что эта модель подходит не всем (что правда). Обладательниц стройных фигур облегающие джинсы сделают только утонченнее, однако этот крой противопоказан тем, кто хочет скорректировать форму ног.