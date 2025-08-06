Меган Маркл показала, как прошел ее день рождения

Герцогиня Сассекская Меган Маркл показала в Instagram, как отпраздновала 44-летие.

Как передает Day.Az, Меган Маркл по случаю своего дня рождения собралась с семьей и друзьями в ресторане Funke в Беверли-Хиллз. На одном из кадров жена принца Гарри задувала свечи на праздничном торте, который был украшен цветами. Герцогиня Сассекская была запечатлена в белом наряде со стразами.

"Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю мужа, друзей и семью за то, что сделали их такими особенными. Тем из вас, кого я не знаю, но кто посылает мне любовь каждый день, - огромное спасибо. Пожалуйста, знайте, что я это чувствую и ценю", - написала Меган Маркл.