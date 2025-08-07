7 августа 2025

7 августа 2025 11:40

Ученые выявили связь меди в рационе с сохранением памяти

Питательные вещества, содержащиеся в повседневных продуктах, могут играть важную роль в замедлении когнитивного снижения у пожилых.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного на портале Medical Xpress.

Авторы проанализировали данные пожилых американцев, фиксируя их рацион через подробные дневники питания и сопоставляя с результатами тестов на память и внимание. Оказалось, что участники, в чьем рационе регулярно присутствовали богатые медью продукты - например, орехи, моллюски и темный шоколад, - показали более высокие когнитивные результаты.

В то же время исследование выявило и ограничения. Группа с повышенным потреблением меди была преимущественно представлена мужчинами с более высоким доходом и уровнем образования, без вредных привычек и сопутствующих диагнозов вроде гипертонии или диабета. Это может свидетельствовать о том, что питание не является единственным фактором, влияющим на работу мозга в пожилом возрасте.

Ученые подчеркивают, что полноценный доступ к качественной пище и медицинской помощи может улучшить когнитивные показатели независимо от уровня меди в рационе. Однако, согласно данным портала, улучшение питания особенно важно для представителей социально уязвимых групп.

Другие работы в этой области подтверждают потенциальную роль меди в поддержании умственных способностей. Одно из исследований показало, что у людей с дефицитом меди когнитивное снижение со временем прогрессировало быстрее. Установлено, что при более высоком содержании данного микроэлемента ухудшение памяти происходило медленнее, а также наблюдалось меньшее накопление бляшек, связанных с болезнью Альцгеймера.

При этом, как уточняют ученые, уровень меди в тканях мозга не всегда отражает ее потребление с пищей. Биологические механизмы усвоения этого микроэлемента остаются сложными и недостаточно изученными.

Отмечается, что медь необходима для выработки энергии в клетках мозга, передачи нервных импульсов и защиты от окислительного стресса. Дефицит этого элемента может проявляться хронической усталостью, анемией, ослаблением иммунитета и даже неврологическими расстройствами.

Между тем специалисты предостерегают от бесконтрольного приема медных добавок. Избыточное поступление этого микроэлемента, так же как и железа, может вызывать окислительный стресс и повреждение нейронов. Особенно важно соблюдать баланс между медью, цинком и железом, так как нарушение пропорций между ними может негативно сказаться на здоровье мозга.


Просмотров: 110

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 11:24

  • 2 330
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 14:25

  • 1 917
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 4 498
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 6 397
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 4 755
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 4 402
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 3 999
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 4 104
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 4 560
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 4 627
Диета на гречке: из Греции — для грации!