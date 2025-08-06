Определена скрытая преграда на пути к похудению

Продукты глубокой переработки могут затруднять снижение веса, даже если рацион соответствует официальным рекомендациям по здоровому питанию.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты самого долгого на сегодня испытания диеты с UPF (ultra-processed foods) в Nature Medicine (Nat Med).

В исследовании участвовали 55 взрослых, которые в течение восьми недель питались преимущественно минимально обработанными продуктами, а затем - восемь недель продуктами глубокой переработки. Обе фазы соответствовали британскому "Путеводителю по здоровому питанию" и включали одинаковое соотношение белков, жиров и углеводов. Все блюда доставлялись участникам на дом, но они сами выбирали порции и время приема пищи.

Результаты оказались показательными: при употреблении минимально обработанных продуктов участники теряли в среднем 1,84 килограмма, а при UPF-диете - всего 0,88 килограмма. Также только в первой фазе наблюдалось снижение жировой массы, процента жира и висцерального жира. Кроме того, у испытуемых уменьшались пищевые тяги и желание "перекусить".

Механизмы этого эффекта пока до конца неясны. Ученые предполагают, что текстура и структура UPF делают их более легкоусвояемыми, замедляя ощущение насыщения. Также важную роль могут играть добавки, термическая обработка, влияние на микробиоту и воспалительные процессы.