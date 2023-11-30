30 ноября 2023

30 ноября 2023 12:27

Названа самая популярная обувь в мире

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самую популярную обувь в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на одноименном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что наиболее актуальной оказалась так называемая голая обувь. Прозрачные варианты были представлены такими модными брендами, как Loewe, The Row, Bottega Veneta, Chanel и Stella McCartney.

Данный вид изделий также популяризировали знаменитости, которые отдавали предпочтение сетчатым балеткам французской марки Alaïa стоимостью 850 долларов. Среди них - актриса Дженнифер Лоуренс и манекенщица София Ричи.


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