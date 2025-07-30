30 июля 2025

30 июля 2025 15:12

Раскрыт механизм «перезагрузки» организма после стресса

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, как наш организм восстанавливается после стрессовых ситуаций. Работа проливает свет на молекулярные процессы, стоящие за реакцией "бей или беги". Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества (JASC), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты сосредоточились на протеинкиназе А (PKA) - ключевом белке, регулирующем сотни процессов в организме (от метаболизма до формирования памяти). При стрессе или голодании гормоны вроде адреналина и глюкагона запускают цепную реакцию, активирующую PKA через молекулу цАМФ.

Используя передовые методы визуализации, включая криоэлектронную микроскопию, ученые обнаружили три ранее неизвестных конформации белкового комплекса PKA во время процесса "перезагрузки". Это открытие можно сравнить с обнаружением новых деталей в сложном механизме.

Особую роль в этом процессе играют фосфодиэстеразы (PDE) - белки, удаляющие цАМФ и возвращающие систему в исходное состояние. Как выяснили исследователи, с каждым циклом активации и сброса система становится эффективнее, подобно тому как тренируется спортсмен.

Исследование имеет важные последствия для понимания действия кофеина (ингибитора PDE), эффектов препарата против ожирения, развития стресс-зависимых заболеваний и процессов и формирования памяти.


Просмотров: 119

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

24 мая 12:16

  • 1 366
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 12:00

  • 3 475
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 18:35

  • 2 692
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 4 438
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 12 419
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 11 169
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 15 285
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 14 666
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 13 676
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

22 марта 2023 22:58

  • 10 440
Арнольд Шварценеггер поделился простой стратегией похудения