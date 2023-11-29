Louis Vuitton продаст виртуальный чемодан за 6000 евро

Французский модный дом Louis Vuitton представил виртуальный миниатюрный чемодан. Об этом сообщает Vogue Business, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об NFT-изображении сумки Via Tile Trunk, разработанной дизайнером люксового бренда Николя Гескьером. Известно, что всего будут доступны 200 онлайн-изделий, выполненных с узнаваемой монограммой марки в виде шахматной доски. NFT планируют продавать за 6000 евро.

Согласно материалу, покупателям также будет доступна аналогичная реальная сумка-чемодан, которая появится на полках магазинов в марте 2024 года.