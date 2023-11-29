29 ноября 2023

29 ноября 2023 17:47

Louis Vuitton продаст виртуальный чемодан за 6000 евро

Французский модный дом Louis Vuitton представил виртуальный миниатюрный чемодан. Об этом сообщает Vogue Business, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об NFT-изображении сумки Via Tile Trunk, разработанной дизайнером люксового бренда Николя Гескьером. Известно, что всего будут доступны 200 онлайн-изделий, выполненных с узнаваемой монограммой марки в виде шахматной доски. NFT планируют продавать за 6000 евро.

Согласно материалу, покупателям также будет доступна аналогичная реальная сумка-чемодан, которая появится на полках магазинов в марте 2024 года.


Просмотров: 51

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

10 октября 09:20

  • 1 518
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 11:27

  • 6 688
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 902
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 6 205
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 855
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 6 729
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 6 322
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 5 408
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 859
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 895
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос