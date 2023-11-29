29 ноября 2023

29 ноября 2023 09:50

Стилистка раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды

Персональная стилистка Луиза Пеннингтон раскрыла способы выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.

В первую очередь специалистка посоветовала подворачивать рукава. "Демонстрация небольшого количества кожи на запястье сделает вас стройнее и изящнее", - объяснила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала всегда заправлять рубашки и футболки в брюки, чтобы подчеркнуть талию и сделать ноги визуально длиннее. В то же время Пеннингтон предостерегла от использования в образах большого количества оверсайз-одежды. "Конечно, приятно время от времени примерять пальто или пиджак большого размера, но не сочетайте слишком много объемных вещей в одном образе. Остановитесь на чем-нибудь одном", - настояла собеседница издания.

Lenta.ru


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