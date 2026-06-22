Названы самые модные цвета волос на лето 2026 года. Материал приводит журнал The Zoe Report, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для тех, кто в текущем сезоне хочет осветлить пряди, эксперты предложили несколько вариантов. Среди них окрашивание "золотая клубника" (strawberry golden) - вариант популярного ранее "клубничного блонда", который отличается блеском и естественностью. "В салоне скажите, что ваша цель - получить преимущественно золотистый, глубокий блонд с медным оттенком", - посоветовала ведущий колорист бренда Madison Reed Швонн Перкинс.

В то же время трендом стали "сияющие блонды". Например, нейтральный оттенок "шампань" (champagne blonde) или "кашемировый блонд" (cashmere blonde), который обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и желтизны, отметила стилист Henkel Венди Бернс.

В свою очередь, среди более темных тонов актуальными оказались яркий медно-красный цвет "красная корица" (red cinnamon) и "поцелованная солнцем брюнетка" (sunkissed brunette). "Это настоящий глубокий шоколадно-коричневый цвет с золотистыми вкраплениями. Он создает теплый, многомерный эффект волос, слегка выгоревших на солнце", - высказалась о последнем Перкинс.

Кроме того, в список вошел оттенок "розовый личи" (pink lychee) - пастельно-розовый цвет с сияющим блондом в основе.