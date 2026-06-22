22 июня 2026

22 июня 2026 16:39

Названы самые модные цвета волос на лето

Названы самые модные цвета волос на лето 2026 года. Материал приводит журнал The Zoe Report, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для тех, кто в текущем сезоне хочет осветлить пряди, эксперты предложили несколько вариантов. Среди них окрашивание "золотая клубника" (strawberry golden) - вариант популярного ранее "клубничного блонда", который отличается блеском и естественностью. "В салоне скажите, что ваша цель - получить преимущественно золотистый, глубокий блонд с медным оттенком", - посоветовала ведущий колорист бренда Madison Reed Швонн Перкинс.

В то же время трендом стали "сияющие блонды". Например, нейтральный оттенок "шампань" (champagne blonde) или "кашемировый блонд" (cashmere blonde), который обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и желтизны, отметила стилист Henkel Венди Бернс.

В свою очередь, среди более темных тонов актуальными оказались яркий медно-красный цвет "красная корица" (red cinnamon) и "поцелованная солнцем брюнетка" (sunkissed brunette). "Это настоящий глубокий шоколадно-коричневый цвет с золотистыми вкраплениями. Он создает теплый, многомерный эффект волос, слегка выгоревших на солнце", - высказалась о последнем Перкинс.

Кроме того, в список вошел оттенок "розовый личи" (pink lychee) - пастельно-розовый цвет с сияющим блондом в основе.


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