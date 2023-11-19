Как хранение одежды мешает или помогает нам стильно одеваться: советы экспертов

По каким же правилам она ведется? Вот какие рекомендации стоит взять на вооружение.

Распредели всю одежду на три стопки

Стилистка, блогер и организатор пространства Ким Наси советует всю одежду, которую ты достаешь или убираешь, разделить на три категории: "оставить", "отремонтировать", "избавиться". В первую стопку положи предметы гардероба, которые ты можешь надеть, во вторую - те, которые требуют "доработки" (например, замены молнии или починки), в третью - вещи, которые ты не носила, или которые уже не спасти.

Будь строга к вещам

По мнению Ким, нельзя давать слабину: например, цепляться за брюки, которые можно надевать только с определенным топом, так как иначе они привлекают внимание к недостаткам фигуры. "Ваш гардероб должен состоять из универсальных вещей, а не из тех, которые большую часть времени пылятся на полках", - говорит стилистка.

Организатор пространства Райен Тофт советует поворачивать вешалку после того, как ты надела то, что на ней висит - так к концу сезона будет легко понять, какие вещи не покидали шкафа. Наси уверена, что от них надо безжалостно избавляться: даже в дорогом брендовом платье нет смысла, если ты его не носишь. "Вы будете только расстраиваться всякий раз, понимая, что зря потратили деньги. Так что лучше отдайте его подруге или продайте", - говорит она.

Найди вещи-"переходники"

Смена сезонов сопровождается сменой погоды в течение дня: например, ранней осенью днем может быть жарко, вечером - холодно. На такой случай стилистка советует оставить в доступе несколько вещей, которые помогут пережить скачки температуры или спасут тебя, когда ты отправишься в путешествие в место с другим климатом. "Думайте слоями, - советует Наси. - Я люблю легкие кардиганы, джинсовые куртки и тренчи - все эти вещи можно носить поверх другой одежды".

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