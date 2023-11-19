19 ноября 2023

19 ноября 2023 16:31

Как хранение одежды мешает или помогает нам стильно одеваться: советы экспертов

Смена сезонов - это время, когда приходит время убирать одни вещи из шкафа и класть на полки другие. По мнению стилистов, хранение и сортировка одежды в межсезонье - это не скучная рутина, а стратегическая игра, которая поможет тебе великолепно выглядеть - или помешает, если ты совершишь слишком много ошибок.

По каким же правилам она ведется? Вот какие рекомендации стоит взять на вооружение.

Распредели всю одежду на три стопки

Стилистка, блогер и организатор пространства Ким Наси советует всю одежду, которую ты достаешь или убираешь, разделить на три категории: "оставить", "отремонтировать", "избавиться". В первую стопку положи предметы гардероба, которые ты можешь надеть, во вторую - те, которые требуют "доработки" (например, замены молнии или починки), в третью - вещи, которые ты не носила, или которые уже не спасти.

Будь строга к вещам

По мнению Ким, нельзя давать слабину: например, цепляться за брюки, которые можно надевать только с определенным топом, так как иначе они привлекают внимание к недостаткам фигуры. "Ваш гардероб должен состоять из универсальных вещей, а не из тех, которые большую часть времени пылятся на полках", - говорит стилистка.

Организатор пространства Райен Тофт советует поворачивать вешалку после того, как ты надела то, что на ней висит - так к концу сезона будет легко понять, какие вещи не покидали шкафа. Наси уверена, что от них надо безжалостно избавляться: даже в дорогом брендовом платье нет смысла, если ты его не носишь. "Вы будете только расстраиваться всякий раз, понимая, что зря потратили деньги. Так что лучше отдайте его подруге или продайте", - говорит она.

Найди вещи-"переходники"

Смена сезонов сопровождается сменой погоды в течение дня: например, ранней осенью днем может быть жарко, вечером - холодно. На такой случай стилистка советует оставить в доступе несколько вещей, которые помогут пережить скачки температуры или спасут тебя, когда ты отправишься в путешествие в место с другим климатом. "Думайте слоями, - советует Наси. - Я люблю легкие кардиганы, джинсовые куртки и тренчи - все эти вещи можно носить поверх другой одежды".

Добавь веселья!

Сортировка не должна быть чем-то скучным и изматывающим. "Ревизия гардероба может быть приятным делом - просто пригласите подругу, вкусу которой доверяете, откройте бутылку вина и посвятите день тому, чтобы решить, что оставить, а что - выбросить", - предлагает Наси.

Постирай все вещи, которые убираешь

Во-первых, микроскопические частицы еды на одежде привлекают моль, во-вторых, чем дольше пятно или запах тела остаются на ткани, тем сложнее их будет вывести. И, главное, подумай о том, как будет приятно в начале сезона в следующем году распаковать чистые вещи, которые можно сразу надеть!

Используй контейнеры

Ким советует не использовать полиэтиленовые пакеты - по ее словам, они удерживают в волокнах ткани влагу, которую обожает моль. Стилистка советует выбрать контейнеры, подходящие для твоих шкафов, освоить правильную технику складывания вещей, а самые любимые класть сверху - так можно будет достать несколько предметов сезонного гардероба, не выгружая его весь. "Приятно будет открыть крышку коробки ранней осенью и увидеть восхитительный кашемировый свитер, который ассоциируется с чашкой горячего пунша", - говорит она.

Маркируй всё!

Организатор пространства и владелица клининговой компании Джин Промински напоминает, что нет ничего более раздражающего, чем рыться во множестве чехлов и контейнеров в поисках предмета, который тебе нужен. "Приклеивайте этикетки, а еще лучше - создайте таблицы со списками того, что лежит в каждой коробке - это очень упростит вам жизнь", - советует она.

Контролируй влажность

Как объясняет Джин, она - главный враг одежды во время хранения. Промински рекомендует использовать недорогие осушители для шкафов или пакетики с силикагелем, а чтобы защититься от моли, положить на полки кедровые шарики, которые придадут вещам приятный и ненавязчивый аромат.

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