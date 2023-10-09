9 октября 2023

9 октября 2023 14:52

Как носить шелковые юбки и платья осенью

Мы часто не задумываемся о том, насколько универсальны и всесезонны некоторые вещи в нашем гардеробе. Возьмем хотя бы платья и юбки из шелка: в них мы провели всю позднюю весну и лето, комбинируя с мюлями на танкетке и кожаными сандалиями. Впрочем, эти элементы гардероба могут оказаться не менее полезными и в холодный сезон, если правильно их стилизовать. Рассказываем, как вписать шелковые платья и юбки в осенние образы, чтобы безупречно выглядеть и не замерзнуть. 

Лучшая пара для невесомого струящегося шелка - плотный уютный трикотаж. Такое "сочетание несочетаемого" станет основой для десятков стильных образов. Комбо из шелковой юбки миди и шерстяного джемпера с круглым вырезом станет идеальной офисной униформой. Дополнить его можно парой лоферов или ботильонов и плечистым "мужским" жакетом. Для неспешной прогулки по городу сочетайте ту же юбку со свитером с высоким горлом и сапогами на плоском ходу - получится в меру расслабленное, но женственное комбо. А шелковую комбинацию на тонких бретелях надевайте поверх вололазки и тончайшего кашемира. Завершат образ остроносые ботфорты на каблуке и шерстяное пальто длины макси. 

@ellenclaesson

И все же, носить шелк в холодную погоду можно не только в паре с вязаными вещами. Пригодятся хлопковые сорочки и разнообразные жакеты: приталенные или оверсайз. Миди свободного кроя здорово впишется в аутфит в стиле спорт-шик: для этого ее достаточно дополнить парой минималистичных кроссовок в ретро-стиле и объемным свитшотом. Не бойтесь создавать сложные многослойные луки, надевая друг на друга сразу два лонгслива, рубашки или комбинируя их со свитером. Главное - не бояться экспериментов. 

thesymbol.ru


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