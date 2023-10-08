Полосатый джемпер — хит сезона: как выбрать идеальную модель и с чем ее носить

Тельняшки давно и прочно вошли в базовый гардероб. В тонкую и широкую полоску, разных цветов - от классического черного до ярко-красного - любим мы и носим все варианты. Но иногда даже самая базовая вещь может испортить фигуру, и с тельняшками такое случается! В сегодняшнем материале рассказываем, какие джемперы лучше всего выбирать, чтобы не ошибиться.

Полосатый джемпер - это та вещь, которую можно использовать в любом образе. Его можно носить как самостоятельную единицу с джинсами или накинуть поверх водолазки в прохладный вечер. Но некоторые девушки откровенно боятся горизонтальной полоски, так как она может полнить - и это правда. Однако, если выбрать правильную полоску, узор не будет портить твою фигуру. Лучше всего искать джемпер без пестрых, мелких и часто повторяющихся узоров. Также стоит уделить внимание расположению самих полосок: они не должны "резать" твою фигуру. С помощью тельняшки можно акцентировать или визуально сузить плечи, подчеркнуть грудь и выделить талию, поэтому над выбором стоит попотеть! А теперь давай попрактикуемся: мы на конкретных образах покажем, с чем можно носить полосатый джемпер, и как по-разному он может выглядеть в разных ситуациях. С пиджаком и джинсами Базовый вариант стилизации - надеть полосатый джемпер с голубыми джинсами и подобрать жакет в спокойных оттенках. Такой образ можно дополнить моделью актуальных кроссов (например, adidas Gazelle) или туфлями на шпильке.

С тренчем

В этом случае джемпер повязан сверху тренча для дополнительного слоя. В любой момент наш "дополнительный слой" можно надеть под тренч - и согреться холодным вечером.

С расслабленными брюками

В комбинации с расслбленными брюками или карго образ получается максимально уютным и комфортным. В таком случае лучше всего выбрать полосатый лонгслив из хлопка, чтобы не утяжелять look.

С удлиненной рубашкой и короткими шортами

Данная идея подойдет на теплую осень. Можно выбрать джемпер с V-образным вырезом и дополнить его оверсайз-рубашкой. Также тут классно будут смотреться кожаные или меховые лоферы с носками - так и будем носить!

С джинсами

Пушистый и утепленный вариант нашего полосатого джемпера подойдет уже на более прохладную погоду, когда хочется максимально утеплиться. Плюс, образ всегда можно дополнить дутым жилетом или косухой.