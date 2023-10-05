5 октября 2023

5 октября 2023 17:50

Как носить свитер, чтобы выглядеть модно: 5 способов

Большинство трендов этого сезона не столько про сами вещи, сколько про стилизацию. Иными словами, важно не что вы носите, а как вы это делаете. И это отличная новость. Ведь при должной фантазии можно неплохо сэкономить на подготовке к новому сезону, найдя новые стилистические приемы для уже имеющихся в вашем гардеробе вещей. Например, самого обычного базового свитера. Этой осенью он приобретает статус настоящего it-аксессуара. Мы насчитали целых 5 модных способов его носить - и нет, стандартный в их число не входит.

Как шарф

Алекса Чанг

Тщательно взвешенная доля небрежности не повредила еще ни одному образу. Спросите у парижанок, если не верите нам. Алекса Чанг поддерживает: она очень любит носить свитер как шарф. То есть перекинув один рукав через плечо. Одновременно изящно и небрежно. А главное - очень стильно.

На плечах

И снова движемся в направлении небрежности. Если завязывание узлов - не ваше любимое занятие, то можно остановиться на свитере, просто накинутом на плечи. Это идеальный прием для ранней осени, когда по вечерам становится прохладно: трикотажный джемпер на плечах огреет, но жарко вам при этом не будет.

Вместо пояса

Этот стилистический трюк стал вирусным с легкой руки Матье Блази - креативного директора Bottega Veneta. Еще в своей дебютной коллекции он показал кашемировые свитеры, небрежно повязанные на бедрах моделей поверх шелковых комбинаций. С тех пор этот простой, но эффектный прием не повторил только ленивый. В этом есть определенное очарование: с повязанным в качестве пояса свитером вы будете выглядеть так, будто вам просто стало жарко, вы сняли джемпер и решили не держать его в руках. Особенно эффектно это смотрится с образами в расслабленном спортивном стиле.

На одно плечо

Белла Хадид

Белла Хадид - адепт сложных стилизаций и многослойности. Модель даже для самых привычных предметов гардероба находит особенные решения. Если вам этот подход близок, то возьмите на заметку этот необычный стилистический прием. Любимый джемпер можно надеть только на одно плечо. Для этого нужно продеть голову в горловину, одну руку - в пройму, а второй рукав оставить свисать на спине. Звучит замысловато, но обязательно попробуйте: на практике все куда легче.

Узлом

Дженнифер Лоуренс

Немного видоизмененный способ для тех, кто предпочитает надежность даже в вопросах стиля. Рукава свитера можно завязать узлом под шеей - так он точно не улетит от дуновения ветра или неаккуратного движения. Особенно здорово смотрится завязанный узлом шарф с "мужской" рубашкой или классическим пиджаком.

thesymbol.ru


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