Как выглядят самые модные перчатки осени-2023

Мы продолжаем изучать тренды наступившего осенне-зимнего сезона. Если вы уже успели выбрать себе пальто и обзавелись целым набором обуви, пришло время аксессуаров. Начать предлагаем с перчаток. В холодный сезон из опционального дополнения к образу этот аксессуар превращается в настоящую необходимость: тонкая кожа рук сильно страдает от перепадов температур, из-за чего на ней могут проявиться признаки преждевременного старения. Впрочем, защищаться от холода тоже можно стильно. Тем более, что дизайнеры представили такое количество вариантов, среди которых каждый найдет себе перчатки по душе. Вот 5 трендов, на которые стоит обратить особое внимание.

Короткие

Самую классическую модель кожаных перчаток длиной до запястья предлагает носить Энтони Ваккарелло. На показе Saint Laurent носили их с плечистыми жакетами, кожаными бомберами и даже невесомыми блузами. Это самая универсальная модель, которую можно будет сочетать с любой верхней одеждой: от спортивного пуховика до элегантного пальто макси. Единственный минус - длина. Чтобы в таких перчатках не было холодно, рукава всей одежды должны быть очень длинными.

Трикотажные

Многие не любят кожаные перчатки: они не всегда хорошо греют и стесняют движения. Отличной альтернативой могут стать вязаные перчатки из трикотажа. Выбирайте модели из тонкой шерсти или кашемира любой высоты, которая придется вам по вкусу. Это могут быть классические перчатки, закрывающие только запястье, или "оперные" до середины плеча, как в коллекции Max Mara.

В цвет верхней одежды

Монохром - большой тренд этого сезона. Этот способ стилизации позволяет носить самые яркие и смелые оттенки (вроде взрывного алого), но выглядеть при этом элегантно и сдержано. Если одеваться с ног до головы в один оттенок вы не хотите, попробуйте подобрать перчатки в тон к верхней одежде, как на показе Alexander McQueen. Такой прием сделает ваш образ более эффектным и стильным и позволит легче вписывать верхнюю одежду в самые разные образы.

"Оперные"

Высокие "оперные" перчатки, как у Jil Sander, остаются на пике популярности уже не первый сезон. Они смотрятся элегантно и "дорого" и делают любой образ более женственным. Из кожи, замши или трикотажа, полностью облегающие или чуть свободные, яркие или базовые - вариантов масса. Главное, выбрать перчатки так, чтобы они подходили ко всей вашей верхней одежде и служили не только стильным, но и универсальным дополнением к образу.

Яркие

Если прием с перчатками в тон к верхней одежде показался вам слишком скучным, отдайте предпочтение контрастным моделям. Причем оттенок их должен быть не базовый, а обязательно яркий. На шоу Lanvin модели сочетали черные, серые и коричневые пальто с перчатками зеленого, голубого и кораллового оттенка. Это классный способ добавить в образ эффектный, но ненавязчивый цветовой акцент.

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