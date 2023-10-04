4 октября 2023

4 октября 2023 10:45

Как носить классический твид, чтобы выглядеть модно?

Со своей новой коллекцией Chanel заходят на территорию курортного настроения. История для Дома, в общем-то, логичная: уже много лет он каждый год открывает сезонные поп-апы на главных курортах мира - в том же Бодруме, например. И новая весенне-летняя коллекция будет пользоваться в них успехом. Так филигранно воссоздать на подиуме атмосферу каникул у моря удается не всем - но Виржини Виар справляется с задачей блестяще. Кажется, будто модели возвращаются с пляжа, накинув твидовый кейп поверх купальника на манер большого полотенца. Или надев сверху юбку в пайетках, чтобы сразу отправиться на ужин в какой-нибудь модный ресторан.

Атмосферу отпуска помогает поддерживать и цветовая гамма. Коллекция изобилует яркими цветами и их сочетаниями. В основном в виде жизнерадостной полоски - тоже очень "отпускного" принта. Ближе к концу показа, правда, на подиуме появились уже и более серьезные вечерние образы. Впрочем, в отпуске могут пригодиться и они - чтобы создать вау-эффект за ужином или коктейлем. Главный секрет в том, чтоы носить все эти пайетки, кружево и даже логотипы максимально непринужденно. Так, будто на вас всего-навсего белая футболка и синие джинсы с кроссовками. Тогда успех вам точно обеспечен.

thesymbol.ru


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