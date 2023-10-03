«Красное вино» — самый модный цвет 2024

Найти оттенок, который будет ассоциироваться у всех с конкретным брендом - золотая мечта любого фэшн-маркетолога. "Свои" цвета уже есть у многих марок: это и культовый Tiffany Blue, и фуксия Valentino PP Pink, и совсем новый глубокий синий Knight Blue, в который окрасился весь брендинг Burberry с приходом Дэниела Ли. Похоже, брендированный оттенок теперь есть и у Gucci. Пригласительные на первый показ Сабато де Сарно в роли креативного директора были окрашены в глубокий цвет красного вина, который появился и на самом шоу в ключевых образах коллекции. Тот же самый тон был и у помады на губах моделей. После показа выяснилось, что у красивого цвета даже есть название - Gucci Rosso Ancora, в честь коллекции. Помада такого оттенка вот-вот появится в бьюти-корнерах Gucci. Но любопытно, что коллеги дизайнера проявили какую-то невероятную солидарность и тоже выбрали этот тон для своих коллекций. Идеи витают в воздухе?

Как бы там ни было, оттенок красного вина появился в каждой второй коллекции. Причем чаще всего - в формате тотал-лука. Исключением стал разве что показ Prada, где он играл роль "второй скрипки", поддерживая классический черный и темно-синий. А вот у Tom Ford, The Attico, Burberry, Jil Sander, Valentino и Bottega Veneta он получил заслуженную солирующую партию. Как, кстати, и на шоу Hermes, где целая серия образов была выполнена целиком в этом оттенке. Наряжаться в винный с головы до ног мы вас не призываем, но рассмотрите хотя бы аксессуары - тем более что глянцевая кожа и фактурная замша в этом цвете особенно хороши. А оттенят его шоколадно-коричневый, оливковый хаки, темно-синий и графитовый серый. Похоже, девиз следующего сезона - In Vino Veritas. И даже если вы практикуете здоровый образ жизни, этот тренд может оказаться вам близок. Впрочем, можно не откладывать и начать носить его прямо сейчас: ведь глубокие темные оттенки так хороши осенью.

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