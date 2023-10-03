От пальто до туфель: 25 правил, как составить «дорогой» гардероб

Чтобы выглядеть "дорого", совсем не обязательно тратить крупные суммы денег. Куда важнее уметь правильно выбрать правильные вещи, а сделать это можно даже в масс-маркете. Сделать это несложно, однако существует ряд хитростей, о которых важно знать. Мы собрали все правила покупки "дорогих" вещей в одном большом гиде, который поможет вам составить гардероб в лучших традициях стиля old money.

Одежда

Платья

Идеальное платье должно быть стильным, универсальным, удобным, хорошо сидеть и, желательно, не терять своей актуальности на протяжении нескольких сезонов. Добавим к этому списку еще необходимость выглядеть "дорого", и сразу сложится впечатление, что такого платья не существует. Впрочем, это совсем не так. Найти платье (и даже не одно), которое отвечает всем этим критериям, возможно. Главное - знать, что искать.

Джинсы

"Дорого" могут выглядеть не только твидовые жакеты и платья из шелка - такое под силу даже обычным джинсам. Конечно, для этого важно руководствоваться определенными критериями при их выборе. Для этого важно найти модель правильной длины, цвета и фасона.

Блузы

"Дороговизна" вещи кроется не в стоимости, а в правильном крое, ткани, посадке и, конечно, в том, как и с чем вы будете эту вещь носить. Возьмем, например, блузу - незаменимую базу женского гардероба. Она пригодится и в офисе, и на свидании, и на вечеринке и даже в театре. При этом, на покупку такой блузы совсем не обязательно тратить много денег.

Жакеты

Даже купленный в масс-маркете жакет может смотреться элегантно и "дорого", в то время как аналогичная модель из бредового бутика может быть безнадежно испорчена неудачным декором. К счастью, чтобы выбрать "дорогой" жакет в любом магазине, достаточно придерживаться нескольких правил.

Свитеры

В преддверии осени особенно важно запастись целым набором трикотажных вещей, ведь именно в них мы проведем ближайшие 6-7 месяцев. Начинать стоит с базы - самого простого свитера, который пригодится в офисе, в ресторане, в театре или во время долгой прогулки. Вот, что важно знать.

Брючные костюмы

Брючный костюм, перекочевавший в женский гардероб из мужского, давно превратился в один из главных маст-хэвов для каждой модницы. Он удобен, предельно элегантен, а еще - он абсолютно вневременной и никогда не выходит из моды. Тем не менее, костюм костюму рознь: чтобы он выглядел эффектно и "дорого", его важно правильно выбрать. К счастью, сделать это совсем нетрудно.

Кардиганы

Не менее важный элемент осенне-зимнего гардероба - кардиган. Тем более, что в этом сезоне у дизайнеров они в чести, и в ассортименте брендов можно найти множество моделей. Важно из всего этого многообразия выбрать тот кардиган, который будет выглядеть "дорого" и никогда не выйдет из моды.

Брюки

Даже самые базовые брюки, если выбрать их неправильно, тут же сделают образ визуально "дешевле". И дело здесь вовсе не в цене (подобные модели часто встречаются и в ассортименте брендовых бутиков), а в фасоне, посадке, ткани многих других критериях.

Трикотаж

Вязаные вещи составляют основу нашего осенне-зимнего гардероба: сложно представить холодный сезон без многочисленных свитеров, кардиганов и трикотажных платьев. И все они могут выглядеть "дорого" отлично вписываться в образы с стиле old money. Вот, на что стоит обратить внимание.

Верхняя одежда

Пальто

Никогда не стоит забывать о значимости верхней одежды в образе. С наступлением холодов именно она станет тем самым элементом, который формирует впечатление от всего образа. Именно поэтому, если вы стремитесь создать "дорогой" образ, в первую очередь "дорого" должна выглядеть именно ваша верхняя одежда. Лучше всего с этой задачей справится пальто: тем более, что модели в духе "тихой роскоши" сейчас нетрудно найти даже в масс-маркете.

Куртки

"Дорого" может выглядеть не только куртка из натуральной кожи, но и практичная модель из синтетических материалов. Правда существует множество разных критериев, на которые важно обратить внимание, выбирая куртку в магазине.

Пуховики

С "дорогими" пальто мы уже определились, но их сезон скоро подойдет к концу. Настанет время пуховиков. Как выбрать верхнюю одежду на зиму, которая выглядит по-настоящему дорого? Просто придерживайтесь простых правил, которые помогут выбрать идеальный пуховик на сезон осень-зима 2023-24.

Обувь

Туфли

От внешнего вида обуви во многом зависит то, как ваш наряд будет смотреться в итоге. Например, правильно подобранные туфли способны заставить любой, даже самый базовый образ выглядеть "дорого". Для этого при выборе важно соблюдать несколько правил.

Лоферы

Лоферы пришли в женский гардероб из мужского и довольно быстро поселились там в статусе абсолютного маст-хэва межсезонья. Правда, лоферы лоферам рознь, и далеко не каждая пара способна сделать образ стильным и придать ему "дороговизны".

Ботильоны

В теплый период беспроигрышным вариантом станут классические лодочки: эта пара всегда смотрится "дорого" и элегантно и никогда не подводит. Правда уже с первыми осенними заморозками от нее придется оказаться. Отличной заменой туфлям станут ботильоны - правда для этого их важно правильно выбрать.

Зимние ботинки

Найти компромисс между стилем и практичностью при выборе зимней обуви бывает нелегко, а жертвовать ни тем, ни другим не хочется. Возьмем хотя бы теплые ботинки: эта пара обуви редко отличается изяществом, так что вписать ее в "дорогой" образ может быть достаточно сложно. Впрочем, на деле это оказывается гораздо легче.

Сапоги

Еще один важный атрибут осенне-зимнего гардероба - сапоги. Помимо своей основной "согревающей" функции, они еще должны эффектно дополнять образ и придавать ему "дороговизны". Найти такие сапоги совсем не трудно. Вот, что важно знать.

Аксессуары

Сумки

Все вокруг стремятся выглядеть "дорого". И сумка - один из главных инструментов достижения этой цели. Она, соответственно, тоже должна быть "дорогой". И нет, речь не о ее реальной стоимости. Мы скорее про ощущения от ее внешнего вида и фактуры. Вот главные правила.

Вместительные сумки

Часто случается так, что составленный по всем правилам "тихой роскоши" аутфит теряет свой "дорогой" вид из-за неправильной сумки. И если среди небольших опций всегда можно выбрать абсолютно беспроигрышный "багет", с подбором более вместительной модели могут возникнуть сложности. Впрочем, сделать это в итоге окажется совсем не трудно, если соблюдать несколько правил

Перчатки

Роль аксессуаров особенно возрастает с приходом холодного сезона, когда из опционального дополнения к образу они превращаются в настоящую необходимость. Вот как правильно их выбрать, чтобы они идеально вписались в "дорогой" образ.

Ремни

Дьявол, как известно, в деталях, и чтобы ваш аутфит смотрелся действительно "статусно", его важно уметь дополнить правильными аксессуарами. Весьма кстати придется ремень: он не только позволит вашим брюкам или юбке лучше сесть по фигуре, но и эффектно дополнит образ, "собрав" все его составляющие воедино. Вот какие ремни способны сделать образ "дорогим".

Шапки

Как из без перчаток, без шапки сложно обойтись в холодное время года. Она не только не позволит простудиться и заболеть, но и защитит волосы от негативного воздействия низких температур. При этом, шапку необходимо выбрать так, чтобы она не выбивалась из образа и придавала ему дополнительную изюминку.

Платки каре

Есть аксессуары, которые никогда не выходят из моды. Это кожаные перчатки, классические ремни с аккуратной пряжкой и, конечно, шелковые платки каре. Этот универсальный аксессуар не только способен дополнить любой образ (от делового до расслабленного), но и всегда выглядит "дорого". Впрочем, для этого его важно правильно выбрать.

Палантины

Еще один аксессуар, который пригодится с наступлением первых холодов - палантин. Идеальный пример "дорогого" палантина мы увидели в коллекции Saint Laurent. Объемные, больше напоминающие пледы, накидки с бахромой модели носили поверх свитеров, жакетов и даже кожаных курток. Вот как выбрать аналогичную модель самостоятельно.

Украшения

Даже в ассортименте масс-маркет брендов можно найти немало опций, которые позволят одеться в стиле "тихой роскоши". Правда чтобы образ действительно смотрелся "дорогим", идеально подобраны должны быть все его составляющие. В том числе украшения.

thesymbol.ru