Не хотите выглядеть скучно в свитере? 3 примера, как его носят на подиуме

Свитер - главный маст-хэв осенне-зимнего сезона. Классический джемпер из шерсти или кашемира здорово вписывается в луки с джинсами и шерстяными брюками - эти комбо универсальны, но несколько скучны. Носить свитер в этом сезоне можно и более интересными способами. Мы нашли три эффектных варианта на подиумах.

Игра контрастов

Один из самых модных способов носить свитер этой осенью - в паре с нарядной юбкой. Это идеальное комбо для тех случаев, когда вам хочется выглядеть нарядно, но не вычурно. Чтобы образ не вышел слишком перегруженным, сочетайте классический джемпер черного, бежевого или серого цвета с яркой юбкой. Отличным выбором станет модель длины миди из цветного шелка, расшитая пайетками или украшенная аппликациями.

В стиле 60-х

Если длинные нарядные юбки вам не по вкусу, комбинируйте свитер с базовой юбкой мини прямого или А-силуэта. Дополните наряд сапогами до колена с узким голенищем - получится стильное сочетание в духе 60-х. Комбо отлично подойдет на каждый день, но при этом будет смотреться куда эффектнее привычных повседневных сочетаний. Дополнить наряд можно вместительным тоутом, клатчем или классической сумкой-багетом.

Комфортная многослойность

Многослойность - ключ к комфорту в большом городе. Свитер всегда можно надеть под пиджак или худи, чтобы утеплиться, а если образ потребуется "облегчить" - просто снять и накинуть на плечи или вовсе убрать в сумку. Низ к такому "верху" подойдет любой: от юбки-карандаш до широких джинсов.

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