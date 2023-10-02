Как выглядит самая модная сумка на цепочке

Сумка - не только чисто утилитарный объект (хотя и эту ее функцию сложно переоценить - где бы мы тогда носили все свои вещи?), но и модный аксессуар. Причем важнейший из всех. Не хочется в очередной раз говорить банальности об акцентах в образе, но сложно поспорить с тем, что настроение ему обычно задает именно правильно подобранный тоут или клатч. А потому эстетические свойства сумки не менее важны, чем чисто практические. Именно поэтому сезон за сезоном дизайнеры экспериментируют с формами, материалами и, конечно, декором аксессуаров, чтобы предложить своим клиентам что-то новое и необычное. Осенью-2023 они решили пойти понятным путем - и сделали ставку на сумки с цепочками. Это тот прием, который не теряет актуальности ни при каких обстоятельствах, но при этом все еще выглядит эффектно.

Первой сумки с цепочками стала делать Коко Шанель. Легендарная мадемуазель так ненавидела крохотные ридикюли с короткой ручкой, которые постоянно везде теряла, что задалась целью придумать удобный аксессуар, который упростит жизни женщин. И у нее получилось. Прагматичная Шанель создала стеганую сумку-конверт 2.55 с длинной цепочкой вместо ручки. Отныне аксессуар можно было носить на плече, освободив руки и перестраховавшись от его потери. Это была настоящая революция: с того момента этот прием стали копировать все, а эта модель сумки до сих пор бьет все рекорды популярности. Осенью 2023 по заветам великой Коко живут почти все бренды. Правда, кто-то (как Balenciaga и, что логично, Chanel) использует цепи исходя из практических соображений, а кто-то - в качестве декоративного элемента. Например, у Loewe и Gucci цепочки не столько заменяют ручку, сколько служат дополнительным украшением. Но мы и не против, тем более что смотрится это весьма эффектно. Да и не теряет актуальности. Так что покупка такой сумки станет настоящей выгодной инвестицией в гардероб, которая выдержит испытание временем и любыми трендами.

thesymbol.ru