2 октября 2023

2 октября 2023 18:54

Как выглядит самая модная сумка на цепочке

STELLA MCCARTNEY осень-зима 2023/24

Сумка - не только чисто утилитарный объект (хотя и эту ее функцию сложно переоценить - где бы мы тогда носили все свои вещи?), но и модный аксессуар. Причем важнейший из всех. Не хочется в очередной раз говорить банальности об акцентах в образе, но сложно поспорить с тем, что настроение ему обычно задает именно правильно подобранный тоут или клатч. А потому эстетические свойства сумки не менее важны, чем чисто практические. Именно поэтому сезон за сезоном дизайнеры экспериментируют с формами, материалами и, конечно, декором аксессуаров, чтобы предложить своим клиентам что-то новое и необычное. Осенью-2023 они решили пойти понятным путем - и сделали ставку на сумки с цепочками. Это тот прием, который не теряет актуальности ни при каких обстоятельствах, но при этом все еще выглядит эффектно.

Louis Vuitton осень-зима 2023/24

Первой сумки с цепочками стала делать Коко Шанель. Легендарная мадемуазель так ненавидела крохотные ридикюли с короткой ручкой, которые постоянно везде теряла, что задалась целью придумать удобный аксессуар, который упростит жизни женщин. И у нее получилось. Прагматичная Шанель создала стеганую сумку-конверт 2.55 с длинной цепочкой вместо ручки. Отныне аксессуар можно было носить на плече, освободив руки и перестраховавшись от его потери. Это была настоящая революция: с того момента этот прием стали копировать все, а эта модель сумки до сих пор бьет все рекорды популярности. Осенью 2023 по заветам великой Коко живут почти все бренды. Правда, кто-то (как Balenciaga и, что логично, Chanel) использует цепи исходя из практических соображений, а кто-то - в качестве декоративного элемента. Например, у Loewe и Gucci цепочки не столько заменяют ручку, сколько служат дополнительным украшением. Но мы и не против, тем более что смотрится это весьма эффектно. Да и не теряет актуальности. Так что покупка такой сумки станет настоящей выгодной инвестицией в гардероб, которая выдержит испытание временем и любыми трендами.

ALEXANDER MCQUEEN осень-зима 2023/24

Chanel осень-зима 2023/24

CHLO осень-зима 2023/24

Dior осень-зима 2023/24

Balenciaga осень-зима 2023/24

Loewe осень-зима 2023/24

Gucci осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


Просмотров: 150

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

20 февраля 11:27

  • 5 951
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)

Мода

6 октября 2022 16:00

  • 5 204
Самая модная обувь осени 2022 года

Мода

28 сентября 2022 11:49

  • 5 508
Что носить зимой-2022: 7 модных трендов - ФОТО

Мода

26 сентября 2022 10:04

  • 5 099
Стилист перечислила наиболее практичные и модные вещи для покупки осенью

Мода

21 сентября 2022 11:19

  • 5 969
Как выглядеть моложе с помощью одной прически?

Мода

21 сентября 2022 09:20

  • 5 618
Правильный способ стирки джинсов в машине

Мода

17 сентября 2022 11:15

  • 4 723
Как выглядеть стройнее с помощью платья?

Мода

13 июля 2022 12:07

  • 5 132
Стилистка показала способы скрыть полные руки с помощью одежды - ВИДЕО

Мода

7 июля 2022 18:42

  • 5 230
Неправильно спать и носить хвост: 6 неочевидных ошибок, которые крадут красоту волос

Мода

5 июля 2022 16:50

  • 5 508
Показ Chanel впервые закрыла модель плюс-сайз в свадебном платье