Осваиваем многослойность: как модные блогеры утепляются, но не выглядят капустой

Хоть и осень в этом году по-настоящему балует нас тёплой погодой, перепады температур под конец месяца ощущаются отчетливее. Утром, когда идёшь по своим делам, еще прохладно, днём в той же одежде жарко (особенно, если твой офис расположен на солнечной стороне) - а вечером снова замерзаешь и спешишь скорее домой.

Причем выглянуть в окно во время соборов, чтобы одеться по погоде - лайфхак не рабочий: кто-то ходит в пальто, а кто-то вообще в футболке. Что делать, спросишь ты? И у нас, к счастью, есть ответ - составлять многослойные образы. Они хороши тем, что один из слоёв всегда можно "безопасно" снять и положить в сумку, например, а наряд при этом не потеряет своей красоты. Удобно же!

С жилетом

В многослойных образах главное - не утяжелить аутфит деталями и слоями. Ведь тащить на своих плечах всю бренность гардероба совсем не хочется!

Чтобы не допускать таких оплошностей, стилисты советуют подбирать неплотные нижние слои. Например, белая рубашка и топ хорошо сочетаются с костюмным жилетом или с тонкой трикотажной манишкой. Ощущается такое комбо комфортно.

С рубашкой

Бомбер с рубашкой и футболкой - комбинация несложная и знакомая всем. Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть? Однако они могут появиться, если не соблюдать два правила.

Во-первых, длина верхней одежды и рубашки с футболкой может различаться, но не слишком (а то всё будет торчать из-под куртки), а во-вторых, не перебарщивай с цветовой палитрой. Лучше подобрать для аутфита хотя бы две вещи близких оттенков - так мы сохраним гармонию.

С джемпером

Обычно джемпер носят просто поверх футболки, но и с пальто или кожаной курткой подобный вариант стилизации тоже смотрится круто. Главное, чтобы свитер не был слишком толстым, а верхняя одежда объёмной в плечах - в противном случае такой дуэт визуально добавит "горб" сзади. И кому это нужно?

С джинсовкой

Не спеши убирать джинсовку в шкаф до следующего лета, ей ещё найдётся применение. Светлый лонгслив и аккуратная куртка из денима, сидящая по фигуре, станут отличной основой для аутфита с кожаным бомбером. Кожа и джинса дополняют друг друга и хорошо сочетаются вместе - найден секрет правильной многослойности. И вот, ты уже покорила сложные образы!

С худи

Не любишь долго возиться с подбором одежды? Ничего, специально для тебя фэшн-блогеры и стилисты давно разработали простую, но надёжную формулу наряда: футболка (лонгслив) + худи + тренч (пальто). Думаем, в твоём гардеробе точно найдутся такие вещи.

Кстати, советуем приберечь два разных вида худи : более спортивный вариант на молнии и тонкую модель без флисовой подкладки. Первый - для расслабленных дней без важных дел, а "худи номер два" можно носить даже на работу, только замиксуй его с пиджаком.

thevoicemag.ru