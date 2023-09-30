30 сентября 2023

30 сентября 2023 11:21

12 самых красивых пар обуви Недели моды в Милане

Prada весна-лето 2024

Очередной сезон Недель моды подходит к концу. А значит, настало время постепенно подводить их итоги. Пока фэшн-истеблишмент еще наблюдает за показами в Париже, мы анализируем ключевые тренды Милана. Сегодня настало время поговорить об обуви. Ведь, как известно, иногда ваши туфли - это и есть ваш образ. Лишь одна пара обуви способна как сделать незамысловатый лук ультрамодным, так и разрушить кропотливо собранный аутфит. Поэтому недооценивать эту часть гардероба не стоит - да мы, впрочем, и не собирались. Лучше рассмотрим самую красивую обувь минувшей Недели моды в Милане - и поймем, на какие модели стоит обратить внимание, чтобы встретить следующий сезон в полной готовности. Впрочем, можно не откладывать в долгий ящик и начинать модные эксперименты уже сейчас: знания на то нам и даны, чтобы пользоваться ими незамедлительно.

N21 весна-лето 2024

Первое, что бросилось нам в глаза на миланских показах - очередной пришествие слингбэков и мюлей. Изящные туфли я открытой пяткой вновь будут самыми модными весной-2024. Впрочем, они превратились уже в своего рода константу весенне-летнего сезона. Пожалуй, самые красивые атласные мюли ярких "конфетных" оттенков были замечены нами на шоу Prada. Но не менее хороши и пастельные слингбэки Versace на устойчивых каблуках, украшенные трогательными бантами. В таких вполне могла бы ходить Присцилла Пресли в 60-х. Не сдают своих позиций и балетки: Еще год назад нам казалось, что они бесследно канули в лету: но потом случился настоящий ренессанс этого силуэта. С тех пор они не покидают тренд-репортов и гардеробов самых стильных девушек. Самые классные обнаружены в коллекции N21: нарядные в пайетках либо лаконичные остроносые с ремешком в черном и белом оттенках. Все еще силен тренд на скульптурные каблуки необычных форм. Ferragamo и Bottega Veneta показали свои версии - чуть изогнутые, что только добавляет им изящества. Ну а Fendi и Gucci выступили классически и в очередной раз напомнили нам: нет ничего красивее высоких шпилек.

Fendi весна-лето 2024

Ferragamo весна-лето 2024

Versace весна-лето 2024

Prada весна-лето 2024

Bottega Veneta весна-лето 2024

N21 весна-лето 2024

Gucci весна-лето 2024

Fendi весна-лето 2024

Versace весна-лето 2024

Prada весна-лето 2024

thesymbol.ru


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