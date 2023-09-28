Главная вещь сезона — пальто: главные тренды осени-23

Пальто - осенняя покупка номер один. И дело тут даже не в трендах и не в эстетике. В случае с верхней одеждой речь идет о банальных практических соображениях, ведь пережить холодный сезон без теплых вещей попросту невозможно. Но при выборе пальто важно не ошибиться: все-таки верхняя одежда - одна из самых дорогих категорий товаров. И вы точно не хотите жалеть о покупке, сделанной на эмоциях или от недостатка нужной информации. А уж информацией мы вас точно обеспечим. Собрали полный гид по самым модным моделям пальто сезона осень-зима 2023/24: теперь вы точно не ошибетесь с выбором.

"С плечами"

К слову о плечах. Именно эта линия продолжает оставаться главным акцентом в крое верхней одежды. Чем объемнее подплечники у пальто, тем лучше: с ними вы будете казаться сильнее, увереннее и решительнее. А это ли не то, чего мы все хотим чувствовать, глядя на себя в зеркало? У этого силуэта есть и чисто практические преимущества: под "плечистое" пальто можно надеть что угодно - даже жакет из плотной шерсти или объемный трикотажный джемпер.

В клетку

Хотите, чтобы верхняя одежда взяла на себя роль акцента в образе? Выбирайте модели в смелую крупную клетку. В идеале - ярких оттенков, но с этой ролью вполне справятся и более нейтральные тона. При этом важно не переборщить с сочетанием: постарайтесь воздержаться от использования других паттернов в том же самом образе.

Макси

Не уверены в безусловной правильности теории "индекса подола", но не можем не отметить, что за последние пару сезонов вся одежда стала драматично длиннее. Касается это и верхней. Самые модные пальто сезона - буквально в пол. В этом есть свои плюсы: под такой верхней одеждой можно носить платье, юбку или брюки абсолютно любой длины.

Дафлкот

Хотите пальто "не как у всех"? Тогда вам просто необходим дафлкот. Широкие пальто их плотной шерсти с капюшоном и деревянными пуговицами-бочонками появились еще в конце XIX века и долго служили частью униформы для британской армии. Как и бомберы, с течением времени дафлкоты перекочевали сначала в мужской, а затем и женский повседневный гардероб, став одной из самых популярных разновидностей верхней одежды. В этом сезоне за возвращением этого силуэта стоят Миучча Прада и Раф Симонс -а все, к чему они прикасаются, становится трендом.

Пальто c шарфом-накидкой

Самый необычный тренд верхней одежды - пальто с воротником, переходящим в шарф или накидку. Оно не только освободит от необходимости покупать шарф для утепления, но и поможет создать стильный многослойный образ, который точно не останется незамеченным.

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