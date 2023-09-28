Готовимся к весне-2024: главные тренды Недели моды в Милане

Недели моды близятся к логическому завершению. Кульминация сезона - показы в Милане. Именно по ним принято отслеживать самые практичные и коммерческие тренды. Иными словами, это именно то, что будет в наших гардеробах в следующем сезоне. Пока весь фэшн-эстеблишмент плавно перетекает в Париж, предлагаем ознакомиться с основными трендами сезона весна-лето 2024 по версии участников Недели моды в Милане.

Микрошорты

Если полгода назад мы гадали, приживутся ли шорты, больше похожие на белье, то сейчас вполне очевидно: это полноправный тренд. И если сезон назад дизайнеры делали первые робкие подходы к нему, то сейчас этот причудливый предмет гардероба - буквально в каждой второй коллекции, от дебюта Сабато де Сарно в Gucci до первого показа Tom Ford без Тома Форда. Самый модный способ их носить - с сочетающимся жакетом или пальто, как костюм.

Узлы

Спокойно: преподавать вам мастер-класс по вязанию морских узлов мы не планируем. Дизайнеры на следующую весну предлагают уже готовые варианты, которые заменят слегка наскучившие драпировки. Впрочем, если вам все-таки хочется проявить творчество, то стоит обзавестись крупной брошью или металлическим кольцом: они помогут зафиксировать сложносочиненную конструкцию.

"Кислотный" зеленый

Если говорить о цветах, то в глаза нам особенно бросился один специфический оттенок. Похоже, вырвавшийся в лидеры осенью алый постепенно уступает место "кислотному" зеленому. Этот цвет так полюбился дизайнерам, что они использовали его даже в тотал-луках - особенно на этом поприще отличились Сабато де Сарно из Gucci и Фаусто Пульизи из Roberto Cavalli.

Непривычная бахрома

Сезон весна-лето 2024 - время экспериментов с бахромой. Во все тяжкие пустились Prada (ремни с металлической и шелковой бахромой - определенно it-аксессуары следующей весны), Roberto Cavalli, Gucci и Bottega Veneta (платья из бахромы разных цветов, длин и фактур мы забудем нескоро). Кстати, это благодатная почва для творчества: если вы уважаете жанр DIY, то уже можете экспериментировать с самодельными вещами из бахромы. Не бойтесь резать, пришивать, отрывать и стричь: чем необычнее, тем лучше.

Новая многослойность

Попытки заново изобрести многослойность - вечное соревнование среди дизайнеров. В этом сезоне вперед явно вырвались участники Недели моды в Милане. Им удалось найти неизбитую формулу наслаивания друг на друга разных фактур. У Prada это, например, невесомая шифоновая юбка под топом из бахромы и плотной маскулинной курткой. У Boss - шелковая блузка, робко выглядывающая из-под лаковой кожи жакета. У Bottega Veneta - тончайшее белье, едва заметно выбивающееся из-под шерсти букле. Дьявол, как говорится, в деталях.

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