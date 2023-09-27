27 сентября 2023

27 сентября 2023 12:04

Какие сумки носить с пуховиком: 3 модных и удобных сочетания

Пуховик - незаменимая вещь зимой, особенно в нашем климате. И если проблем с покупкой теплой и красивой модели в сезоне осень-зима 23/24 не возникнет, то сочетание пуховика и сумки может вызвать некоторые сложности. А все из-за того, что большая часть сумок не рассчитана на те объемы, которые неизбежно добавляет нашей фигуре пуховик. К счастью, есть три сочетания, которые не только хорошо смотрятся, но и удобны в носке. 

Сумка-тоут

В случае с тоутом есть два варианта развития событий. Если ручки на сумке не регулируются, с большой вероятностью ее придется носить в руке, потому что с плеча в пуховике она будет попросту скатываться. Внешнему виду это никак не повредит (носить тоут в руках - это один из принятых вариантов), просто держите это в голове, когда будете "загружать" сумку, чтобы ее не было слишком тяжело носить в течение дня. Если у вас есть возможность сделать ручки длиннее (или на вашей сумке они изначально были нестандартной длины), проблем вообще не возникнет - сумка отлично будет держаться на плече. 

Портфель

Сумка-портфель, а также хобо, багет, саквояж или боулер в сочетании с пуховиком получится носить только в руке или на сгибе локтя. В прочем, большой проблемы в этом нет: главное, следите за ее весом - все же на плече можно нести гораздо больше, не испытывая дискомфорта. 

Кроссбоди

Безусловно самый удобный вариант для тех, кто хочет менять верхнюю одежду и не хочет менять сумку. Длинный ремешок кросс-боди отлично будет смотреться с пуховиком любой длины и объема, не доставит дискомфорта и полностью освободит вам руки. Единственный минус, объем таких сумок как правило ограничен, так что если вам нужно взять с собой много вещей, этот вариант едва ли подойдет. 

thesymbol.ru


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