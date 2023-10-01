1 октября 2023

1 октября 2023 12:49

Стилистка перечислила самую модную обувь на осень

Стилистка Татьяна Тимофеева перечислила самую модную обувь на осень 2023 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, соответствующая информация появилась в ее Telegram-канале.

В первую очередь в список вошли модели в мужском стиле, такие как лоферы, дерби и броги с более плотной подошвой. "Носить мы их будем с юбками, платьями, шортами и брюками. И не забывайте добавлять к ним носки или гольфы, это тренд", - рассказала эксперт.

Помимо этого, Тимофеева посоветовала носить обувь красного цвета. "Это самый модный цвет и самая модная обувь в этом сезоне. Можно проставить с ее помощью красный акцент или сделать total red с красными колготками", - уточнила она.

Специалистка также обратила внимание на ботфорты. "Выбирайте, какие вам больше идут по ноге: обтягивающие или свободные. Носите их с трикотажными платьями и мини-юбками", - порекомендовала стилистка.

В заключение эксперт назвала популярные в нынешнем сезоне брутальные ботинки. "Скорее всего, они у вас уже есть. Это длинный тренд, так что носим и будем носить", - добавила Тимофеева.


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