«Кокосовое молоко» — модный дизайн маникюра для любителей натуральности

На протяжении последних нескольких месяцев главным источником вдохновения для бьюти-трендов стал мир гастрономии. Клубника, тыква, ирис и даже матча-латте - все это вдохновляет визажистов и мастеров маникюра на создание новых идей для нашего преображения. Если все вышеперечисленные тренды вы уже примерили, пришло время еще одного - маникюра "кокосовое молоко". Прямо сейчас он набирает популярность на просторах TikTok и за его пределами, и если дизайны в осенних оттенках кажутся вам слишком банальными, обратить внимание мы советуем именно на него.

Итак, чем маникюр "кокосовое молоко" отличается от всех остальных "молочных" дизайнов, которые мы видели за последние полгода. Во-первых, более холодным оттенком (вы наверняка замечали, что кокосовое молоко белее обычного), во-вторых, возможностью экспериментировать с плотностью покрытия. В отличие от классического "молочного" маникюра, в котором ногти обязательно должны быть покрыты полупрозрачным лаком, который не скроет их текстуру, то здесь вы можете выбрать сами. Белый цвет может полностью перекрывать ваш ноготь или создавать полупрозрачную "вуаль", которая не слишком изменит внешний вид ногтей, но сделает их цвет более равномерным, а руки - более ухоженными.

А вот для финишного покрытия есть достаточно четкие рекомендации: оно должно быть глянцевым. В целом, вы можете экспериментировать с простыми дизайнами, вроде френча или геометрии, однако классический "кокосовый" маникюр все же должен оставаться однотонным. Конечно, поклонникам ярких решений такой маникюр покажется слишком скучным, а вот любители натуральности - наверняка его оценят.

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