Стилист назвал самый модный принт осени-2023

Вещи в крупную клетку призвал носить осенью 2023 года известный стилист и телеведущий Владислав Лисовец. Как передает Day.Az, его цитирует интернет-издание News.ru.

"Модной в этом сезоне станет крупная клетка. Она всегда омолаживает и придает легкости образу", - заявил модный эксперт.

Лисовец добавил, что осенью 2023 года наиболее актуальными будут элегантные, приталенные куртки и плащи, а оверсайз-варианты верхней одежды вроде пуховиков выходят из моды. Из материалов стоит отдавать предпочтение коже и замше. Цвет при этом можно выбрать любой.

Стилист посоветовал отказаться от спортивной одежды и обуви, отдав предпочтение базовым свитерам и водолазкам, сапогам на каблуке и ботильонам.

Ранее топ осенних трендов верхней одежды составил историк моды Александр Васильев.