Какую обувь носить с юбкой миди осенью

Всю весну и лето мы не снимали летящие платья и юбки миди и ходили в них везде: от офиса до вечеринок. Наступление холодов - вовсе не повод отказываться от любимой длины. Вопреки распространенному мнению, миди можно смело носить весь год. Конечно, на осень лучше обзавестись моделями из более плотной ткани, чтобы не снимать их до следующей весны. Рассказываем, с какой обувью носить длину миди прямо сейчас.

C ботфортами на каблуке

Ботфорты на каблуке - самая необходимая обувь в этом сезоне, которая остается лучшей парой для юбки средней длины: такое комбо 100% не позволит замерзнуть и всегда будет выглядеть стильно. Сапоги могут создавать с юбкой монохромную комбинацию, а могут - эффектный контраст.

C челси на массивной подошве

Ботинки на плоском ходу, перекочевавшие в женский гардероб из мужского, вот уже несколько лет не сдают своих позиций в качестве самой популярной обуви для поздней осени. Они не уступают в удобстве кроссовкам, но выглядят при этом куда элегантнее, а значит - помогут создать эффектный образ с длинной юбкой.

С ботинками на шнуровке

Грубые ботинки со шнурками отдают дань стилю панк, который снова вернулся на модную арену в этом сезоне. Чтобы образ получился гармоничным и многогранным, ботинки стоит сочетать с женственной юбкой миди А-силуэта, с плиссировкой или без. Несмотря на свою "массивность", они не утяжелят образ и добавят ему необходимую изюминку.

С ботфортами на плоском ходу

Если вы неуверенно чувствуете себя на каблуках, но от самой модной пары сезона отказываться не хотите, обратите внимание на ботфорты на плоском ходу. Они гораздо удобнее, но при этом остаются очень элегантными. Присмотритесь к моделям прямого силуэта или ботфорты-чулки. Особенно хорошо они будут смотреться с юбками зауженного или полностью прямого кроя с разрезами.

thesymbol.ru