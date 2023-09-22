Какая шапка всегда выглядит «дорого»

Создавая "дорогой" образ никогда не стоит забывать о значимости аксессуаров в нем. Особенно осенью и зимой, когда из опционального дополнения они превращаются в настоящую необходимость. Например, шапка не только не позволит простудиться и заболеть, но и защитит волосы от негативного воздействия низких температур и сохранит их густыми и здоровыми. При этом, шапку необходимо выбрать так, чтобы она не выбивалась из образа и придавала ему дополнительную изюминку. О том, как это сделать, рассказываем ниже.

Первый и главный критерий - простота. Шапка должна выглядеть минималистично, не иметь лишнего декора в виде помпонов и прочих украшений. Лучшим выбором станет классическая бини. Шапка может быть точно повторять размер головы или быть чуть длиннее - оба варианта мы увидели в осенне-зимней коллекции Max Mara. Выбирайте любой из этих двух вариантов в зависимости от личных предпочтений: выглядеть они будут одинаково стильно. Что касается материала - здесь важнее всего ваш комфорт. Выбирайте аксессуар из натуральной шерсти, кашемира или качественной синтетики: главное, чтобы шапка не вызывала зуда при контакте с кожей, а также минимально провоцировала электризацию волос.

Советуем присмотреться в шапкам мелкой вязки - гладкой или в рубчик. Модели из толстой пряжи часто выглядят грубо и неаккуратно, и точно не смогут сделать образ более "дорогим". Цвет выбирайте из базовой палитры: хорошим выбором станут шапки белого, бежевого и серого цвета. С черным советуем быть аккуратными: он не всегда хорошо смотрится у лица и может сделать его уставшим. Впрочем, в этом случае на помощь придут благородные оттенки коричневого - табачный, кофейный и шоколадный. Если хочется чего-то более оригинального, весьма кстати придутся приглушенные и пастельные оттенки более ярких цветов - розового, голубого, зеленого и сиреневого. А вот от сочных оттенков лучше отказаться: они не только будут дешевить образ, но и могут сделать черты лица менее выразительными.

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