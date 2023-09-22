Какие платья всегда выглядят «дорого»

Кидеальному платью у нас всегда есть много требований. Оно должно быть стильным, универсальным, удобным, хорошо сидеть и, желательно, не терять своей актуальности на протяжении нескольких сезонов. Добавим к этому списку еще необходимость выглядеть "дорого", и сразу сложится впечатление, что такого платья не существует. Впрочем, это совсем не так. Найти платье (и даже не одно), которое отвечает всем этим критериям, возможно. Ниже рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание.

Бюстье

Платье-бюстье красиво подчеркивает шею, плечи и руки и придает любому образу женственности. Чтобы выглядеть элегантно, а не вульгарно, открытый верх стоит компенсировать достаточной длиной: идеально подойдет миди. Выбирайте платье из плотной ткани, которое хорошо держит форму. Это не только позволит ему не только скрыть недостатки фигуры, но и сделает образ "дороже".

С драпировками

Драпировки на платьях - большой тренд, не покидающий модную арену уже который сезон. С ними платье выглядит не только изысканно, но и "дорого". Драпировки могут располагаться по всему платью или быть локализованы в какой-то одной его части - смотреться такой декор все равно будет очень эффектно. Особое внимание советуем обратить на модели в длине миди и макси - они станут лучшим выбором для самых разных случаев.

Платье-жакет

Платье-жакет сложно назвать трендовым: еще много лет назад оно укрепилось на модной арене в статусе классики. Жесткие линии и строгий крой позволяют платью выглядеть уместно даже в длине мини, да и стилизация такой модели не вызовет больших трудностей. Платья-жакеты идут всем без исключения, так что если в вашем гардеробе пока нет ни одного, самое время это исправить.

Футляр

Этот женственный фасон вновь оказался на модной арене на волне популярности стиля ladylike и уже стал одним из главных трендов этого сезона. Платье-футляр - удивительным образом сочетает в себе соблазнительность и строгость, а еще - идеально подходит как для офиса, так и для свидания или театра. Чтобы платье выглядело "дорого", выбирайте однотонные модели приглушенных оттенков.

Макси

Еще одно трендовое платье, которое идеально подойдет для создания "дорогого" образа - платье-макси. И речь не только о вечерних моделях: базовое макси из плотного трикотажа сможет стать незаменимым элементом повседневного осенне-зимнего гардероба. Комбинировать его можно будет с обувью на каблуке и на плоском ходу - вариантов масса.

Комбинация

Как и платья-жакеты, шелковые комбинации давно вышли за рамки трендов и превратились во вневременную классику. Платье-комбинация с легкостью станет основой для "дорогого" образа, но только если правильно ее выбрать. Не обязательно тратиться на платье из натурального шелка: главное, чтобы блеск ткани был деликатным. Что касается длины - лучшим выбором станут миди и макси. Короткие комбинации слишком напоминают о тех временах, когда они служили всего лишь нижним бельем.

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