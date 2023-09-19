19 сентября 2023

19 сентября 2023 16:23

Сумка какой формы будет самой модной осенью

Bottega Veneta осень-зима 2023/24

Сумка - деталь, которую всегда необходимо брать во внимание в первую очередь, составляя лук. Немного набившая оскомину фраза "дьявол кроется в деталях" вполне отражает роль этого аксессуара в образе. Правильно подобранный аксессуар может вывести образ на новый уровень, а выбранный наспех - полностью его разрушить. Поэтому пускать выбор сумки на самотек категорически нельзя. Иначе вы рискуете не выжать из наряда все, на что он способен в визуальном плане. А это не наш путь. Поэтому следить за основными трендами в области аксессуаров особенно важно. Этим мы и займемся. Несмотря на то, что в трендах в целом царят соображения практичности, находится место и чисто декоративным решениям. Так, один из ключевых аксессуарных трендов сезона - это маленькие круглые сумки жесткой формы. В них едва ли поместится все необходимое (в лучшем случае - помада, ключи и документы), но они определенно помогут вывести ваш стиль на принципиально другой уровень.

Chanel осень-зима 2023/24

Simone Rocha осень-зима 2023/24

Варианты источников вдохновения для аксессуаров сезона варьируются от жемчужины (Simone Rocha) до яйца Фаберже (Bottega Veneta) и даже пчелиного улья (Loewe). Но все их объединяет одно: округлая форма и жесткий каркас. У Chanel же, например, сумка скорее похожа на соцветие камелий - символов модного Дома. Если сумка небольшая, то ее даже можно носить в качестве колье, повесив цепочку на шею. А можно выбрать другой трендовый вариант стилизации - носить несколько сумок одновременно. Тогда маленькая кругаля будет отвечать за эстетику, а большая и вместительная - за утилитарные функции. Впрочем, для вечерних образов вам едва ли понадобится что-то больше такой трендовой сумки - едва ли, идя в театр, вы захотите взять с собой ноутбук, пару книг и большую бутылку воды. А самое необходимое поместится и в сумку-жемчужину.

Loewe осень-зима 2023/24

thesymbol.ru


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