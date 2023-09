Как выглядят самые модные юбки сезона осень-зима 2023/24

Опыт показывает: в тревожные времена люди как никогда часто ищут утешения в красоте. Поэтому именно в периоды социальных потрясений в моду возвращаются конвенционально красивые веши и силуэты. Так было в конце 40-х, после Второй мировой, когда Кристиан Диор поразил мир своим видением женственности под названием New Look. Историю этого стиля, наверное, знают все. В 1947-м году в послевоенном Париже Кристиан Диор показывает свою дебютную коллекцию платьев и костюмов силуэта "песочные часы" с затянутыми талиями и пышными юбками. Легендарный главред Harper's Bazaar Кармел Сноу тогда воскликнула: "Your dresses have such a new look!" ("Ваши платья выглядят так по-новому!"). Так родилась легенда. Цитат из этой коллекции у других дизайнеров не счесть - и в очередной раз они появились в этом сезоне. В основном в формате пышных юбок.

Трендсеттерами уже привычно выступили Миучча Прада и Раф Симонс. Созданные ими белые пышные юбки Prada с цветочными аппликациями не только наделали немало шума в соцсетях из-за своей цены (11 000 евро!), но и стали источником вдохновения для других брендов. Также похожие модели появились в коллекциях Emilia Wickstead, Bottega Veneta, Balmain, Balenciaga, Molly Goddard, Vivienne Westwood и, конечно же, Dior. Носить такие юбки в этом сезоне полагается с чем угодно - от комфортного трикотажа (как на показе Prada) и простых маек и рубашек до приталенных жакетов и шелковых блузок. Главное - чувствовать себя комфортно и расслабленно (да, даже в таких вещах это никто не отменял). Иначе зачем все это?

