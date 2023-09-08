Как правильно сочетать длинную юбку с кроссовками

Макси - главный хит этого минувшего летнего сезона. Осенью они не сдают позиций. Базовые и пышные, из денима и шелка - платья и юбки в пол безраздельно правят бал на модной арене. Стилизовать макси можно самыми разными способами, однако после того, как лук составлен, дело всегда остается за финальным штрихом - обувью. Она может как украсить аутфит и сделать его в разы эффектнее, так и полностью испортить. Самой очевидной осенней обувью для макси по-прежнему остаются высокие сапоги - они в паре с длинной юбкой здорово вытягивают силуэт и делают его более утонченным и женственным. Тем не менее, к макси можно подобрать и более удобную обувь. Например, кроссовки. Рассказываем, как правильно это сделать, пока позволяет погода.

Глобально есть два способа носить длинные юбки и платья с кроссовками. Первый - создать образ в стиле кэжуал. Макси выбрать из денима или трикотажа, в случае, если это юбка, а не платье, дополнить простым топом или футболкой и дополнить все это дело кроссовками. Лук получится гармоничным и достаточно универсальным. Длина в пол сохранит в нем необходимую женственность, а остальные элементы - сделают его подходящим для самых разных случаев.

Тем не менее, можно пойти и другим путем и сыграть на контрастах. Например, выбрать макси из шелка с кружевной отделкой и добавить кроссовки. Получится стильное комбо из разряда "сочетание несочетаемого". Точно так же кроссовки впишутся в луки с соблазнительными платьями с вырезами или, наоборот, деловыми жакетами и костюмными юбками. Главное, выбирать обувь нейтрального дизайна: никаких ugly shoes и кричащих цветов. Выбирайте минималистичную пару и она наверняка подойдет к любому вашему образу.

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