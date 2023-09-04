Какие куртки всегда выглядят «дорого»

Чтобы выглядеть "дорого", совсем не обязательно тратить крупные суммы денег. "Дорогим" образ становится за счет правильного дизайна вещей, а вовсе не за счет их реальной стоимости. Тем более, что даже в брендовых бутиках зачастую находятся вещи, которые смотрятся "дешево" и совсем не стильно. Мы уже рассказывали, как выбрать "дорогой" кардиган, свитер, сапоги и плащ, а теперь поговорим о не менее важном элементе осенне-зимнего гардероба - куртке. Вот, что важно знать.

Начнем с боле легких опций - курток из кожи и плащевой ткани. Здесь главный принцип выбора - минимум декора и других ярких деталей. Если куртка кожаная обратите внимание на классические модели прямого кроя или бомберы. На них не должно быть контрастных застежек и блестящей фурнитуры - они дешевят образ. Модели из эко-кожи часто портит неестественный глянцевый блеск: лучше, если она будет матовая. Также на коже не должно быть потертостей: гранжевые модели смотрятся безусловно эффектно, но совсем не "дорого". Если говорить о непромокаемых куртках, здесь сохраняется принцип минимального количества деталей - здесь вы точно не прогадаете. Выбирайте базовые оттенки (вроде черного, коричневого, бежевого или серого) или спокойные оттенки более ярких цветов. Приглушенные синий, зеленый или бордовый станут отличным выбором.

В более холодную погоду весьма кстати придутся стеганые куртки. Приталенные или свободные, с поясом или без, короткие или закрывающие бедра - вариантов масса. Важно, чтобы у куртки была качественная водоотталкивающая ткань: это позволит с комфортом пережить в ней сезон дождей. В случае с цветом и дополнительным декором, действуют все те же правила, что и для легких курток. Их соблюдение позволит не только выглядеть "дорого", но и без труда найти куртку, которая хорошо впишется в любой ваш образ.

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