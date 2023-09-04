4 сентября 2023

4 сентября 2023 12:52

Какие куртки всегда выглядят «дорого»

Чтобы выглядеть "дорого", совсем не обязательно тратить крупные суммы денег. "Дорогим" образ становится за счет правильного дизайна вещей, а вовсе не за счет их реальной стоимости. Тем более, что даже в брендовых бутиках зачастую находятся вещи, которые смотрятся "дешево" и совсем не стильно. Мы уже рассказывали, как выбрать "дорогой" кардиган, свитер, сапоги и плащ, а теперь поговорим о не менее важном элементе осенне-зимнего гардероба - куртке. Вот, что важно знать. 

Prada осень-зима 2023/24

Начнем с боле легких опций - курток из кожи и плащевой ткани. Здесь главный принцип выбора - минимум декора и других ярких деталей. Если куртка кожаная обратите внимание на классические модели прямого кроя или бомберы. На них не должно быть контрастных застежек и блестящей фурнитуры - они дешевят образ. Модели из эко-кожи часто портит неестественный глянцевый блеск: лучше, если она будет матовая. Также на коже не должно быть потертостей: гранжевые модели смотрятся безусловно эффектно, но совсем не "дорого". Если говорить о непромокаемых куртках, здесь сохраняется принцип минимального количества деталей - здесь вы точно не прогадаете. Выбирайте базовые оттенки (вроде черного, коричневого, бежевого или серого) или спокойные оттенки более ярких цветов. Приглушенные синий, зеленый или бордовый станут отличным выбором. 

Christian Dior осень-зима 2023/24

В более холодную погоду весьма кстати придутся стеганые куртки. Приталенные или свободные, с поясом или без, короткие или закрывающие бедра - вариантов масса. Важно, чтобы у куртки была качественная водоотталкивающая ткань: это позволит с комфортом пережить в ней сезон дождей. В случае с цветом и дополнительным декором, действуют все те же правила, что и для легких курток. Их соблюдение позволит не только выглядеть "дорого", но и без труда найти куртку, которая хорошо впишется в любой ваш образ. 

Saint Laurent Pre-Fall 2023

thesymbol.ru


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