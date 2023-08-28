Как носить кардиган осенью-2023: 5 стильных идей с подиумов

Осенний гардероб трудно представить без целого набора трикотажных вещей: уютных платьев, разнообразных свитеров с горлом и без и, конечно, кардиганов. Они не только согреют в первые осенние холода, но и станут основой для десятков стильных образов. Тем более, что в этом сезоне кардиганы действительно в тренде. Мы внимательно изучили осенне-зимние коллекции брендов и выбрали 4 стильных образа с кардиганом, которые легко повторить.

Кардиган + трикотажная юбка

Идеальный компромисс между комфортом и элегантностью. Юбка и кардиган могут быть одного оттенка, как на показе Loewe, или контрастными. Главное, правильно миксовать цвета в одном образе. Чтобы точно не ошибиться, предлагаем изучить модные осенние сочетания. Удлиненный кардиган, безусловно, смотрится очень эффектно, но его будет не очень удобно носить под верхней одеждой, так что в качестве альтернативы советуем рассмотреть вариант классической длины. Юбку выбирайте прямого кроя - это самый комфортный и универсальный вариант.

Кардиган + брюки

Если оверсайз вас не по вкусу, присмотритесь к облегающим кардиганам из тонкого трикотажа, как у Prada. В комбо с узкими брюками с высокой посадкой и туфлями-лодочками получится идеальный образ для похода в офис. Приятный плюс - такое комбо отлично корректирует фигуру, визуально удлиняя ноги и уменьшая объем талии. Если кардиган на голое тело вам не по вкусу, надевайте под него контрастную рубашку с отложным воротником или топ, ведь осень - лучшая пора для многослойных образов.

Кардиган + нарядная юбка

Отличный прием для тех, кто хочет одеться эффектно, но не вычурно, - сочетание базы и нарядных вещей. Например, самый простой тонкий кардиган составит отличную пару яркой юбке - из струящегося атласа, в оборках и даже пайетках. Отличный пример нашелся на шоу Molly Goddard: тонкий кардиган + юбка-пачка. Чтобы не нарушать баланс объемов, комбинируйте пышные юбки с облегающими кардиганами, а узкие, наоборот, с моделями оверсайз-кроя.

Кардиган + юбка-карандаш

Тонкий кардиган и юбка-карандаш - сразу два хита осенне-зимнего сезона в одном образе. Носите кардиган полностью застегнутым вместо топа, как на показе Miu Miu. Можно надевать его прямо на голое тело, а можно - поверх топа или водолазки. Хорошим дополнением к образу станут вернувшиеся в моду туфли peep-toe или классические лоферы.

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