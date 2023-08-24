Какую обувь носить с юбкой макси осенью

Летом мы не снимали летящие платья и юбки макси и ходили в них везде: от офиса до вечеринок. Грядущее наступление холодов - вовсе не повод отказываться от любимой длины. Вопреки распространенному мнению, макси можно смело носить весь год. Конечно, на осень лучше обзавестись моделями из более плотной ткани, чтобы не снимать их до следующей весны. Рассказываем, с какой обувью носить длину макси прямо сейчас.

С ботильонами

Этой осенью такая пара обуви должна в гардеробе каждой модницы - ботильоны универсальные (если правильно их выбрать), эффектные и невероятно стильные. Обратить особое внимание советуем на лаконичную модель с заостренным или квадратным мысом на устойчивом каблуке средней высоты. Они будут отлично смотреться с длинной юбкой, помогут создать эффектный силуэт и визуально удлинят ноги.

С лоферами

Туфли на плоском ходу без шнуровки, перекочевавшие в женский гардероб из мужского, вот уже несколько лет не сдают своих позиций в качестве самой популярной обуви межсезонья. Они не уступают в удобстве кроссовкам, но выглядят при этом куда элегантнее, а значит - помогут создать эффектный образ с длинной юбкой.

С ботфортами

Ботфорты - самая необходимая обувь в этом сезоне, которая остается лучшей парой для длинной юбки: такое комбо 100% не позволит замерзнуть и всегда будет выглядеть стильно. Сапоги могут создавать с юбкой монохромную комбинацию, а могут - эффектный контраст.

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