12 июля 2025

12 июля 2025 09:09

Психолог оценила воздействие жары на продуктивность

Существует интересное наблюдение: в жаркую погоду работается сложнее, потому что понижается концентрация внимания и ухудшается продуктивность.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала психолог Наталья Наумова.

"Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой - люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу", - пояснила специалист.

Помимо этого, работа в жару, по мнению Наумовой, приводит к так называемому тепловому стрессу. Организм человека напрягается настолько сильно, что включается режим выживания. Удивительно то, что в этом случае может появиться сонливость и нежелание работать.

Психолог рассказала о мерах предотвращения таких последствий работы в жаркую погоду. Она отметила, что необходимо выбирать низкокалорийные продукты, заниматься активной деятельность и почаще проветривать помещение.


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