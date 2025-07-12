Психолог оценила воздействие жары на продуктивность

Существует интересное наблюдение: в жаркую погоду работается сложнее, потому что понижается концентрация внимания и ухудшается продуктивность.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала психолог Наталья Наумова.

"Мыслительные операции работают значительно хуже. Человек допускает значительно больше ошибок, нервная система тоже дает сбой - люди становятся более раздражительными, агрессивными, невнимательными, подверженными стрессу", - пояснила специалист.

Помимо этого, работа в жару, по мнению Наумовой, приводит к так называемому тепловому стрессу. Организм человека напрягается настолько сильно, что включается режим выживания. Удивительно то, что в этом случае может появиться сонливость и нежелание работать.

Психолог рассказала о мерах предотвращения таких последствий работы в жаркую погоду. Она отметила, что необходимо выбирать низкокалорийные продукты, заниматься активной деятельность и почаще проветривать помещение.