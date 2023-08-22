Какие свитеры всегда выглядят «дорого»

Порой, чтобы одеться "дорого" совсем не обязательно тратить крупные суммы денег. Даже у демократичных брендов можно отыскать опии, которые составят "дорогой" образ. Главное - знать, что искать. В преддверии осени особенно важно запастись целым набором трикотажных вещей, ведь именно в них мы проведем ближайшие 6-7 месяцев. Начинать стоит с базы - самого простого свитера, который пригодится в офисе, в ресторане, в театре или во время долгой прогулки. Рассказываем, как выбрать свитер, который будет выглядеть стильно и "дорого".

В первую очередь, обратите внимание на материал. Отличным выбором станут модели из шерсти и кашемира: они уютные, приятные к телу и правда очень теплые. Если модель из 100% кашемира не вписывается в ваш бюджет - нестрашно. Здесь на помощь придут свитеры из смесового материала, они будут смотреться не менее элегантно. Следующий критерий - этой крой. Он должен быть свободным, но не слишком: таким, чтобы вам было комфортно носить его с верхней одеждой. Если говорить о длине - здесь есть несколько опций. Классический пуловер должен заканчиваться на линии между талией и бедрами, а более свободный свитер с высоким горлом вполне может их закрыть.

Цветовую гамму выбирайте спокойную: если черный, серый и бежевый кажутся слишком скучными, обратите внимание на "благородные" оттенки ярких цветов - винный, изумрудный и темно-синий. Свитер, выбранный по всем этим критериям, идеально дополнит любой образ в духе "тихой роскоши", а еще - точно долго не выйдет из моды. Так что продолжать носить его можно будет еще несколько сезонов после.

thesymbol.ru