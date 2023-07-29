5 стильных образов для дождливой погоды

Многослойность

Самый практичный выбор в дождливую погоду - многослойность. Старайтесь составить лук таким образом, чтобы при резком потеплении что-то можно было с себя снять. Например, можно надеть рубашку поверх футболки, а сверху накинуть плащ, дождевик или ветровку из непромокаемого материала. Чтобы такой образ смотрелся цельным, придерживайтесь единой цветовой гаммы. И не забудьте главный аксессуар - зонт. Без него все усилия будут тщетными.

Бомбер + комбинация

Ненастная погода - не повод отказываться от любимых платьев. Но придется научиться иначе их стилизовать. Изящную шелковую комбинацию, например, можно носить не с туфлями или босоножками, а с грубыми резиновыми сапогами. От такого соседства выиграют обе вещи - это классная игра на контрастах. А сверху стоит надеть легкий бомбер из водонепроницаемой технологичной ткани.

Ветровка + худи

Это сочетание звучит как базовой и расслабленное, но дьявол, как известно, в деталях. Все зависит от кроя, декора и цветовой гаммы. Скажем, худи может быть не серым, а ярко-оранжевым, а ветровка - интересного асимметричного кроя. Да и стандартные в этом случае джоггеры можно легко заменить на более изящные леггинсы.

Тренч + брюки с высокой посадкой

Беспроигрышный вариант для внезапного похолодания и осадков - классический тренч. Он подходит ко всему и наверняка есть в вашем гардеробе. Чтобы поднять градус стиля, носите его с широкими брюками с высокой посадкой и заправленной в них рубашкой: это поможет создать красивый и гармоничный силуэт.

Дождевик + джинсы

Если не хочется долго раздумывать над образом, то просто возьмите любимый плащ или дождевик и дополните его классическими базовыми джинсами. Верх при этом может быть любым. Как обувь - но ее стоит выбирать особенно внимательно, ведь сырая дождливая погода - не лучшее время для пар из бархата, атласа или замши.

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