Юбка-саронг — не только хит пляжной моды. Как носить ее в городе

Демократизация моды пришла к тому, что одни и те же вещи мы зачастую можем носить в принципиально разных ситуациях. "Треники" и худи, например, уже давно вышли за пределы спортзала, а вьетнамки вовсе не считаются исключительно пляжной обувью. Еще один предмет гардероба, который вышел из пляжного гардероба и шагнул в повседневный - юбка-саронг. Названа она в честь саронга - традиционной одежды народов Юго-Восточной Азии, которая представляет собой отрез яркой ткани, который завязывается на бедрах, как длинная юбка. Долгое время подобные отрезы ткани было принято носить на пляже с купальниками, но позже дизайнеры стали делать юбки с запахом и драпировкой, стилизованные под них. Этим летом такие юбки даже уместнее в городских джунглях, чем на морском побережье.

Как же носить эту трендовую вещь? Есть великое множество вариантов стилизации. Начнем с классики: юбка-саронг превратит даже спортивный купальник в вечерний образ - достаточно лишь добавить правильную пару обуви. Например, мюли на каблуке или босоножки с тонкими ремешками, обвивающими щиколотку. Более сексуальный вариант - с топом-бандо или халтер-топом. Для города подойдет боди с ассиметричными разрезами или простая белая рубашка. Самый сложный и в то же время самый уместный в городе вариант стайлинга - юбка-саронг поверх широких брюк. Здесь важно не переборщить, поэтому "верх" образа лучше оставить максимально лаконичным. Пусть это будет простая белая рубашка или даже майка-алкоголичка. Боди (особенно с соблазнительными вырезами) тоже составит отличную компанию саронгу. Они могут быть одного цвета или контрастные - смотря насколько яркий образ вы хотите получить на выходе. Дополнить такое комбо можно босоножками с тонкими ремешками.

Варианты стилизации можно подсмотреть и на подиуме. Tory Burch, например, предлагают носить саронги с заправленными внутрь "мужскими" рубашками, широкими корсетными поясами и накинутыми сверху "мужскими" пиджаками. Miu Miu и Stella Jean - поверх платья-рубашки. А Proenza Schouler - с лонгсливом-поло, облегающим фигуру, как вторая кожа. Впрочем, вовсе не обязательно использовать какие-то сложные стилистические приемы. Юбку-саронг можно надеть и с лаконичной белой рубашкой. В конце концов, этот крой всегда будет выигрышным, ведь любая юбка с запахом акцентирует талию и удлиняет ноги. Поэтому рекомендуем прямо сейчас отправиться на ее поиски.

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