Как правильно сочетать цвета в одежде: 8 идеальных вариантов

Нежные и мягкие пастельные оттенки розового и голубого превосходно дополняют друг друга. Попробуй надеть светло-голубой жакет с бледно-розовыми брюками. Этот свежий образ напомнит о нежных цветках жасмина и легком летнем бризе.

Красный и синий

Как правильно сочетать одежду в этой цветовой гамме? Красный и синий - это комбинация на все времена, которая не теряет своей актуальности никогда. Только представь, как легко трансформировать обычные синие джинсы, добавив яркий красный жакет. Не забудь и про алую помаду!

Оранжевый и синий

Классическое сочетание, которое можно найти в любой цветовой схеме. И неудивительно, ведь выглядит это очень эффектно! Для запоминающегося летнего образа тебе будет достаточно синего костюма и ярких оранжевых аксессуаров, а обувь можно подобрать в тон наряду.

Бежевый и бордовый

Более осеннее сочетание, хотя и летом бывает настроение для подобного образа. Эти роскошные оттенки сразу сделают образ глубоким, загадочным и элегантным. Особенно они идут представительницам теплого цветотипа.

Оранжевый и черный

Смело, не правда ли? Хватит одеваться только в черное, сделай свой образ по-настоящему ярким с помощью оранжевого! Например, к маленькому черному платью накинь на плечи оранжевый жакет. Сочетать одежду таким образом совсем просто, а выглядит это очень впечатляюще.

Розовый и серый

Приятная и уютная комбинация темно-серого низа с нежно-розовым верхом впишется даже в деловой стиль. Особый шик - это пастельное розовое пальто, которое непременно пригодится тебе в прохладные деньки. И не забудь добавить аксессуаров!

Винный и белый

С помощью этих двух оттенков ты создашь просто фантастическое сочетание! Белый хорош сам по себе, но с винными акцентами он способен приобрести новое звучание. Винное платье будет отлично смотреться со светлыми аксессуарами, а белые брюки ты всегда сможешь обыграть насыщенно-красным блейзером.