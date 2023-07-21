Как правильно сочетать цвета в одежде: 8 идеальных вариантов

В Интернете очень много всевозможных цветовых схем и кругов, а ты так и не поняла, как сочетать одежду по цветам, страдаешь от собственной неуверенности и предпочитаешь носить безопасное черное-белое? Наш гид поможет наконец разобраться и научиться сочетать одежду в этом сезоне!
Как сочетать цвета в одежде
Эти 8 цветовых комбинаций - практически беспроигрышный вариант, который подойдет не только для лета, но и для осени. Смело пробуй все, которые тебе понравятся, и создавай нескучные образы.
Желтый и зеленый
Очень свежая и яркая комбинация - прямо как сочетание запаха свежескошенной травы с теплыми лучами летнего солнца. Такое сочетание насыщенных, "чистых" оттенков зеленого с желтым подходит практически любому типу внешности. Если хочется более сдержанных тонов и ты относишься к теплому цветотипу, сфокусируйся на оттенках горчицы, хаки и темно-зеленом. Для представительниц холодного цветотипа подойдет сочетания ярко-желтого и очень насыщенного, практически светящегося зеленого.
Светло-голубой и розовый
Нежные и мягкие пастельные оттенки розового и голубого превосходно дополняют друг друга. Попробуй надеть светло-голубой жакет с бледно-розовыми брюками. Этот свежий образ напомнит о нежных цветках жасмина и легком летнем бризе.
Красный и синий
Как правильно сочетать одежду в этой цветовой гамме? Красный и синий - это комбинация на все времена, которая не теряет своей актуальности никогда. Только представь, как легко трансформировать обычные синие джинсы, добавив яркий красный жакет. Не забудь и про алую помаду!
Оранжевый и синий
Классическое сочетание, которое можно найти в любой цветовой схеме. И неудивительно, ведь выглядит это очень эффектно! Для запоминающегося летнего образа тебе будет достаточно синего костюма и ярких оранжевых аксессуаров, а обувь можно подобрать в тон наряду.
Бежевый и бордовый
Более осеннее сочетание, хотя и летом бывает настроение для подобного образа. Эти роскошные оттенки сразу сделают образ глубоким, загадочным и элегантным. Особенно они идут представительницам теплого цветотипа.
Оранжевый и черный
Смело, не правда ли? Хватит одеваться только в черное, сделай свой образ по-настоящему ярким с помощью оранжевого! Например, к маленькому черному платью накинь на плечи оранжевый жакет. Сочетать одежду таким образом совсем просто, а выглядит это очень впечатляюще.
Розовый и серый
Приятная и уютная комбинация темно-серого низа с нежно-розовым верхом впишется даже в деловой стиль. Особый шик - это пастельное розовое пальто, которое непременно пригодится тебе в прохладные деньки. И не забудь добавить аксессуаров!
Винный и белый
С помощью этих двух оттенков ты создашь просто фантастическое сочетание! Белый хорош сам по себе, но с винными акцентами он способен приобрести новое звучание. Винное платье будет отлично смотреться со светлыми аксессуарами, а белые брюки ты всегда сможешь обыграть насыщенно-красным блейзером.