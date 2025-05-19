19 мая 2025

19 мая 2025 18:00

Мужчина рассказал, как живет с девушкой, которая выше его на 50 см

По словам собеседника издания, он познакомился с партнершей в сети около трех лет назад. Мужчина отметил, что разница в росте не помешала им быть друг для друга привлекательными. Их отношения довольно быстро переросли из дружеских в романтические. Когда об этом узнали родственники мужчины, они не одобрили этот союз по той же причине, что и остальные. Однако семье пришлось смириться с выбором сына, так как тот заявил о серьезности своих намерений.

В начале 2025 года пара сообщила в соцсетях, что ждет ребенка. Это спровоцировало новую волну общественного неодобрения. Тем не менее, молодые люди не реагируют на комментарии хейтеров. Они, как и два года назад, продолжают утверждать, что разница в росте не мешает им наслаждаться жизнью и друг другом.


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