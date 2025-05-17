Психолог дала советы, как выйти из токсичных отношений

Токсичные отношения часто строятся на принуждении и манипуляциях. Партнеры создают замкнутый круг, где один дополняет другого, играя на слабостях друг друга. Даже если кажется, что все спокойно, это лишь видимость. На самом деле, внутри таких отношений часто царит напряжение, а партнеры не могут быть самими собой. Даже если партнеры хотят тишины в отношениях, ее они воспринимают как скуку, и снова отправляются на поиски того, с кем можно быть на эмоциональном пике американских горок, рассказала "Газете.Ru" психолог Кристина Тищенко, передает Day.Az.

По ее словам, иногда мы долго отрицаем, что внутри отношений происходит что-то по-настоящему разрушительное. Но есть сигналы, на которые важно опираться.

"Вы живете в тревоге - больше, чем в спокойствии. Чаще боитесь, чем дышите. Вы теряете контакт с собой - уже не понимаете, кто вы, чего хотите, где ваши границы.

Партнер контролирует, обесценивает, манипулирует - "Без меня ты никто", "Ты все выдумываешь", ревность, упреки, игнорирование. Вы держитесь за надежду, а не за реальность. Ждете, что все "станет лучше". Вы в хронической вине и усталости. Постоянно чувствуете, что не дотягиваете. Хотя любовь - это не экзамен", - объяснила она.

Когда люди оказываются в таких отношениях - это не про глупость и не про наивность, это про психику. Многие научены с детства, что нужно потерпеть, что агрессия - это вовсе не опасность, а плохое настроение, недопонимание или что-то не значительное.

"Нас не учат распознавать в детстве психопатов и садистов, нас учат с ними жить. И какой же тут выход, если психопаты и садисты - это наши отцы, а учат нас с ними жить, и быть виновными в их "плохом настроении" наши матери", - отметила она.

Психопаты и садисты не оставят вам шанса сомневаться в них, они сделают все, чтобы вы сомневались в себе. Все эти отношения комплементарны. Это значит, что довольно часто этот союз, даже при наличии жалоб - устраивает обоих. Большинство не задумается, что можно по-другому.

"Но токсичные отношения - это не ошибка. Это продолжение старой истории. И ее можно завершить", - сказала психолог.

Чтобы выйти из таких отношений, назовите правду: "Мне больно. Меня разрушают эти отношения. Это не любовь". Признание проблемы - первый шаг к ее решению.

"Вы выросли и вам больше не нужно блуждать в липком обмане из противоречий, предложенных вашими родителями. Спросите себя: вам хорошо или плохо?

И если плохо, ответьте себе, зачем я здесь, в отношениях с тем, кто не может различить меня в темноте своего состояния. Зачем я все еще с ним? Он использует меня, а как использую его я?" - посоветовала эксперт.

Перестаньте ждать спасения. Да и вы - не спасатель. Союз строится на взаимности, а не на надежде. "В поисках волшебника, мы рискуем встретить сказочника".

Оплачьте это. Даже плохие отношения - это вложенность, мечты, время. Боль надо не подавлять, а проживать. Разрешите чувствовать себе боль и гнев.

Не оставайтесь в изоляции. Найдите терапевта. Будьте в поле, где вас слышат, не оставайтесь одни в такой сложный период.

"Возвращайтесь к себе. Спрашивайте себя: "Что я чувствую? Чего я хочу? Что мне нужно?" Важно рискнуть жить хорошо. Вспомните, какая вы были до этих отношений, что вас искренне радовало, чем вы можете заменить эти негативные чувства. Дайте себе несколько дней, чтобы проплакаться, а дальше займите себя работой, учебой, хобби, чтобы организм привык быть без эмоциональных качелей", - сказала она.

Здоровые отношения - это не про идеальность. Это про зрелость. И они начинаются с того, что вы возвращаете себе себя.

"Выход из токсичных отношений - это процесс. Больной, неровный, пугающий. Но это путь к живому. Где не нужно страдать ради любви. Где быть собой - не опасно. Где можно строить союз, в котором не выживают, а растут", - резюмировала психолог.