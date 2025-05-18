18 мая 2025

18 мая 2025 16:00

Названы диеты, которые могут подорвать здоровье щитовидной железы

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) установили, что вегетарианцы и веганы могут быть подвержены повышенному риску развития гипотиреоза - состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов. Результаты работы опубликованы в журнале BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие более 466 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Участников разделили на шесть групп в зависимости от их типа питания: веганы, вегетарианцы, пескетарианцы (употребляющие рыбу), любители птицы, умеренные и активные мясоеды.

За время наблюдения у 10 831 участника развился гипотиреоз. Первоначально связь между диетой и заболеванием была неочевидна, но после корректировки результатов с учетом индекса массы тела выяснилось, что риск гипотиреоза у вегетарианцев действительно выше. Кроме того, на момент начала исследования уже диагностированные случаи гипотиреоза чаще встречались среди вегетарианцев, пескетарианцев, любителей птицы и тех, кто употребляет мало мяса, по сравнению с теми, кто придерживается мясной диеты.

Как предполагают ученые, важную роль в этом может играть дефицит йода - микроэлемента, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. В растительных продуктах йода, как правило, содержится мало. Морепродукты и молочные продукты - основные источники йода - в вегетарианской и веганской диетах часто отсутствуют.

"Полученные данные не направлены против растительной диеты. Напротив, они подчеркивают необходимость сбалансированного подхода к питанию, особенно при ограничении определенных продуктов", - отмечают авторы исследования. Они рекомендуют вегетарианцам и веганам включать в рацион йодированную соль, в умеренных количествах употреблять продукты из морских водорослей и рассмотреть возможность приема добавок.


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